MÚSICA
BOM GOSTO

Wine Lovers leva experiência de música e vinho a Arena A TARDE

Projeto assinado pela Diva Entretenimento uniu o público em uma noite de shows com Jau e Seu Jorge

Jair Mendonça e Edvaldo Sales

Jair Mendonça e Edvaldo Sales

18/10/2025 - 20:36 h | Atualizada em 18/10/2025 - 23:25
Espaço é conhecido por aliar a sofisticação da cultura do vinho à energia da música baiana
Música e vinho no mesmo ambiente: essa foi a combinação que marcou o Wine Lovers, camarote oficial do show Baile à la Baiana, de Seu Jorge, realizado no último sábado, 18, na Arena A TARDE.

Sob o comando da produtora Diva Entretenimento, o local é conhecido por aliar a sofisticação da cultura do vinho à energia da música baiana. Nesta edição, o público curtiu os shows em um espaço confortável, com visão privilegiada do palco e uma carta de vinhos selecionada especialmente para a ocasião.

“Eu adorei o espaço, dá para ver muito bem o show e amei a proposta do vinho. É um diferencial legal, ainda mais para o público de 40, 50 anos”, comentou Manuela Fernandes, 42 anos, fisioterapeuta, e uma das convidadas do camarote. “Estou ansiosíssima por Seu Jorge. Jau já foi maravilhoso, o clima está muito gostoso”, finalizou.

Manuela Fernandes
Foto: Edvaldo Sales

A proposta também agradou a engenheira civil Cristiane Dias, que destacou a elegância do ambiente. “Eu achei perfeito, muito chique. Estou amando aqui. Amo os dois artistas e estou com o coração acelerado, só esperando o momento de ir lá pra frente”.

Cristine Dias
Cristine Dias

Para Michel Cohen, sócio-diretor da Diva Entretenimento e idealizador do projeto, o Wine Lovers representa um novo capítulo para o entretenimento baiano.

“A expectativa é ótima. Conhecemos há pouco tempo a Arena A TARDE e ficamos encantados com a estrutura. Salvador pedia um lugar como esse. A gente já realiza o Wine Lovers há três anos, e esta é a 15ª edição. Quando a Irá [Carvalho, da Íris Produções] estava na França com Jau, ela o convidou para tocar no evento, e logo depois o Seu Jorge também entrou na conversa. Assim nasceu essa união dos dois projetos, que resultou nesse encontro incrível dentro do show de Seu Jorge. Acho que essa união ainda vai render muitos frutos”, afirmou.

Michel Cohen
Foto: Brenda Viana

Michel ainda destacou o potencial da nova parceria. “A relação com a Irá é ótima, a gente acompanha o trabalho dela há muito tempo. Aqui é um lugar especial, no coração da cidade, muito bem localizado. Estamos curtindo o momento, mas também já vislumbrando outras possibilidades que podem acontecer por aqui”, completa.

Confira quem passou pelo Camarote Wine Lovers na Arena A TARDE:

  • João de Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE
    João de Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE |
  • Ildazio Tavares, apresentador do Papo Reto, da A TARDE FM
    Ildazio Tavares, apresentador do Papo Reto, da A TARDE FM |
  • Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM
    Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM |
Espaço é conhecido por aliar a sofisticação da cultura do vinho à energia da música baiana
Espaço é conhecido por aliar a sofisticação da cultura do vinho à energia da música baiana
Espaço é conhecido por aliar a sofisticação da cultura do vinho à energia da música baiana
Espaço é conhecido por aliar a sofisticação da cultura do vinho à energia da música baiana
x