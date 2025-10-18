Menu
MÚSICA
HISTÓRICO

Seu Jorge faz Arena A TARDE vibrar com Baile à la Baiana em show marcante

Show contou com as participações especiais de Magary Lord e Peu Meurray

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

18/10/2025 - 22:17 h
Seu Jorge
Seu Jorge -

Em uma noite repleta de sucessos, Seu Jorge fez a Arena A TARDE vibrar com o Baile à la Baiana neste sábado, 18. O espaço se transformou em ponto de encontro entre o Rio de Janeiro e Salvador. O artista, que recentemente recebeu o título de Cidadão Soteropolitano, provou mais uma vez ser merecedor dessa homenagem.

Unindo hits antigos, como ‘Mina do Condomínio’ e ‘Carolina’, e atuais, como ‘Gente Boa Se Atrai’ e ‘Sábado à Noite’, o artista fez o público vibrar e cantar junto. O show inédito une o fluminense e os baianos Magary Lord e Peu Meurray em uma celebração plena de ritmo, afeto e identidade.

O show de Seu Jorge que chegou a Salvador nasceu do encontro entre a música carioca e os ritmos da Bahia, e teve a dupla baiana como convidada mais do que especial no palco.

Vale destacar que foi em Salvador que os artistas começaram a criar juntos as canções que dariam origem ao álbum Baile à La Baiana, lançado este ano. A sintonia entre eles vai muito além da música. Magary é uma voz potente da atual geração da música preta baiana, criador do black-semba e dono de um timbre que mistura groove e ancestralidade.

Seu Jorge e Magary Lord
Seu Jorge e Magary Lord | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Peu Meurray, percussionista e artista plástico, é conhecido por transformar pneus em instrumentos musicais e por unir arte, ritmo e consciência ambiental. Foi ele quem articulou o encontro que deu origem ao projeto, e hoje sobe ao palco como parte essencial dessa celebração.

Seu Jorge e Peu Meurray
Seu Jorge e Peu Meurray | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Seu Jorge define o Baile à La Baiana como “um espetáculo sobre amizade e pertencimento”, resultado da fusão entre o soul carioca e os sons afro-baianos. “Magary e Peu são irmãos que a música me deu, mas a nossa conexão vai muito além do palco. Essa parceria é uma troca de vida e de cultura”, disse.

x