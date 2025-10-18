Menu
FESTA DUPLA

Fãs vibram com Seu Jorge e Jau na Arena A TARDE em noite de festa baiana

Arena A TARDE recebe o ‘Baile à la Baiana’ neste sábado,, em comemoração aos 113 anos do jornal A TARDE

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

18/10/2025 - 20:15 h | Atualizada em 18/10/2025 - 20:48
Irmã e sobrinhas de Magary Lord durante o evento
Irmã e sobrinhas de Magary Lord durante o evento -

A Arena A TARDE lotou com os fãs dos cantores Seu Jorge e Jau neste sábado, 18. O espaço multiuso do Grupo A TARDE sediou o ‘Baile à la Baiana’, projeto do artista carioca em parceria com Magary Lord e Peu Murray.

Em conversa com a reportagem do Portal A TARDE, a irmã do cantor Magary Lord, Luciene Chagas, contou que é importante para a Bahia conferir de perto o espetáculo preparado pelos artistas.

“Nós baianos estávamos esperando essa oportunidade de ter o Baile à la Baiana aqui na nossa cidade, né? Um evento que rodou a Europa e o Brasil e agora chega à Bahia para nos divertir demais com esse projeto maravilhoso”, disse ela.

A moça ainda elogiou o espaço escolhido para sediar a apresentação. “É a primeira vez que eu estou aqui e estou amando, eu achei lindo. Muito legal e aconchegante. Espero que outros eventos também possam ocorrer aqui para poder dar a oportunidade de outros baianos e turistas também se divertirem”, completou.

Festa em dobro

Além dos shows, o público também está celebrando o aniversário de 113 anos do Jornal A TARDE, que nasceu oficialmente no dia 15 de outubro. Luciene Chagas reforçou que o veículo de comunicação é uma referência em credibilidade e merece celebrar mais 100 anos de história.

“O Jornal à Tarde é um jornal que é realmente de credibilidade e esperamos que ele continue por mais 100 anos para a gente ter boas notícias, informação, entretenimento e tudo mais. Parabéns, Jornal A TARDE”, disparou.

Já o engenheiro Paulo Assis desejou sucesso e vida longa ao jornal. “Sucesso e parabéns para o Jornal da Tarde. Um jornal de muitos anos, um século, de grande circulação na Bahia e que dispensa comentários”, afirmou.

Confira fotos do público:

Tags:

Jau Jornal A TARDE seu jorge

x