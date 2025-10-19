Menu
HOME > MÚSICA
MÚSICA

Gilberto Gil emociona público com homenagem a Preta Gil em show

Cantor surpreendeu com discurso emocionante sobre a filha, que morreu em julho, durante último show; Roberto Carlos foi convidado

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

19/10/2025 - 9:54 h
Gilberto Gil volta a homenagear a filha
Em uma noite marcada pela emoção e despedida, Gilberto Gil prestou uma comovente homenagem à filha, Preta Gil, que faleceu em julho deste ano após complicações de um câncer no intestino.

O momento de tributo aconteceu em seu último show em São Paulo, neste sábado (18), parte da turnê que celebra e encerra as mais de seis décadas de carreira do músico.

A capital paulista carrega um significado especial na trajetória da família. Em abril, apenas três meses antes da morte de Preta, pai e filha se apresentaram juntos no mesmo palco, cantando o clássico "Drão", uma canção que Gilberto Gil escreveu para Sandra Gadelha, mãe de Preta.

Discurso para Preta Gil

O discurso de Gilberto Gil começou após ele mencionar seu neto, Francisco, filho de Preta, que integra a banda Gilsons ao lado de José e João, filhos de Gil que também participam da turnê.

"Saudosa Pretinha", disse Gil, levando o público a uma ovação imediata. A plateia respondeu com um emocionante coro, gritando o nome da artista: "Preta! Preta!".

Leia Também:

Saiba quem é Danilo César, o padre que ironizou a fé de Preta Gil
Família de Preta Gil choca ao pedir valor alto de indenização a padre
Gilberto Gil presta homenagem dois meses após morte de Preta Gil

Em seguida, o músico abordou o delicado tema da morte e das crenças sobre a vida após a partida.

"Essa é uma questão que não foi resolvida ainda pela humanidade, apesar de as religiões, quase todas elas, adotarem a proposta de que continua lá por cima. Outros dizem até que, para aqueles que não se comportaram muito bem na Terra, continua por baixo."

Gil concluiu sua homenagem com uma declaração de amor e eternidade: "Pretinha, onde quer que esteja, ou não esteja, já esteve. E no ter estado conosco, estará sempre conosco".

Roberto Carlos surpreende como convidado

Como tem sido a marca da turnê "Tempo Rei", Gilberto Gil sempre convida músicos ilustres para dividir o palco. Se em abril foi Preta Gil, neste sábado a presença ilustre foi o Rei Roberto Carlos.

A dupla emocionou a plateia ao cantar "A Paz", canção composta por Gil e João Donato em 1986. Após a canção, Roberto Carlos expressou que era "um privilégio" estar no palco com Gil.

Tags:

gilberto gil Preta Gil roberto carlos

Ver todas

x