Gilberto Gil presta homenagem dois meses após morte de Preta Gil

Cantora Preta Gil ao lado do pai - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor e compositor Gilberto Gil usou as redes sociais neste sábado, 20, para prestar uma homenagem à sua filha Preta Gil, que faleceu há 2 meses, aos 50 anos de idade. Ela tratava um câncer de intestino e morreu em decorrência de complicações da doença.

Na foto publicada no Instagram, Gil aparece dando um selinho na filha, coisa que que ele costuma fazer habitualmente com os familiares como forma de demonstrar carinho. Gil já havia vivido uma outra tragédia familiar quando o seu filho Pedro Gil morreu em um acidente de carro em 1990, aos 19 anos. Ele é filho de Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja: