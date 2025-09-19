Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Mãe de jogador do Palmeiras processa ex-nora e pede R$ 200 mil

Xingada pelo filho, Hercília alega violação de intimidade e pede indenização após áudios vazados do jogador

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

19/09/2025 - 20:21 h
Pais do jogador afirmam que Dayana usou as gravações de forma clandestina
Pais do jogador afirmam que Dayana usou as gravações de forma clandestina -

A polêmica envolvendo o jogador do Palmeiras, Vitor Roque, e sua família ganhou um novo capítulo. Após ser xingada de “vagabunda” e “interesseira” pelo próprio filho, Hercília, mãe do atacante, entrou na justiça junto com o pai do craque, Juvenal Ferreira.

Os dois processam a ex-esposa do jogador, Dayana Lins, alegando que ela teria gravado conversas privadas da família sem autorização. Segundo o processo, revelado pelo portal LeoDias, Hercília e Juvenal pedem uma indenização de R$ 100 mil para cada um, totalizando R$ 200 mil por danos morais.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ana Castela abre o jogo ao ser questionada sobre Zé Felipe; veja vídeo
Novo amor à vista? Carlinhos Maia surge acompanhado de affair
Jojo Todynho se recusa a se retratar com PT: “Me ofereceram"

Alegações de violação de intimidade

De acordo com os documentos, os pais do jogador afirmam que Dayana usou as gravações de forma clandestina, tanto no processo de divórcio quanto em reportagens divulgadas na imprensa. Eles defendem que a atitude violou a intimidade, a honra e a imagem da família, causando constrangimento público e abalo moral.

Além da indenização, Hercília e Juvenal solicitam que Dayana seja proibida de citar ou se pronunciar sobre eles em redes sociais, entrevistas ou qualquer outro meio, sob pena de multa diária de R$ 5 mil.

Áudios polêmicos

O caso ganhou repercussão após a divulgação de áudios em que Vitor Roque chama a própria mãe de “interesseira, fofoqueira e vagabunda”. Os áudios fazem parte do processo envolvendo o casal e estavam acessíveis ao público.

Histórico do casal

Vitor e Dayana se casaram no final de 2023, mas a influenciadora anunciou a separação no início de 2025. Recentemente, Dayana entrou com uma ação para tentar anular o pacto antenupcial, alegando que ele teria sido usado como “moeda de troca” para que o jogador se estabilizasse na Espanha.

Agora, a ex-nora enfrenta uma batalha judicial contra os ex-sogros, enquanto o processo segue em andamento na Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Palmeiras polêmica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pais do jogador afirmam que Dayana usou as gravações de forma clandestina
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Pais do jogador afirmam que Dayana usou as gravações de forma clandestina
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Pais do jogador afirmam que Dayana usou as gravações de forma clandestina
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Pais do jogador afirmam que Dayana usou as gravações de forma clandestina
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x