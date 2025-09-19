Mãe de jogador do Palmeiras processa ex-nora e pede R$ 200 mil

Pais do jogador afirmam que Dayana usou as gravações de forma clandestina - Foto: Reprodução | Redes sociais

A polêmica envolvendo o jogador do Palmeiras, Vitor Roque, e sua família ganhou um novo capítulo. Após ser xingada de “vagabunda” e “interesseira” pelo próprio filho, Hercília, mãe do atacante, entrou na justiça junto com o pai do craque, Juvenal Ferreira.

Os dois processam a ex-esposa do jogador, Dayana Lins, alegando que ela teria gravado conversas privadas da família sem autorização. Segundo o processo, revelado pelo portal LeoDias, Hercília e Juvenal pedem uma indenização de R$ 100 mil para cada um, totalizando R$ 200 mil por danos morais.

Alegações de violação de intimidade

De acordo com os documentos, os pais do jogador afirmam que Dayana usou as gravações de forma clandestina, tanto no processo de divórcio quanto em reportagens divulgadas na imprensa. Eles defendem que a atitude violou a intimidade, a honra e a imagem da família, causando constrangimento público e abalo moral.

Além da indenização, Hercília e Juvenal solicitam que Dayana seja proibida de citar ou se pronunciar sobre eles em redes sociais, entrevistas ou qualquer outro meio, sob pena de multa diária de R$ 5 mil.

Áudios polêmicos

O caso ganhou repercussão após a divulgação de áudios em que Vitor Roque chama a própria mãe de “interesseira, fofoqueira e vagabunda”. Os áudios fazem parte do processo envolvendo o casal e estavam acessíveis ao público.

Histórico do casal

Vitor e Dayana se casaram no final de 2023, mas a influenciadora anunciou a separação no início de 2025. Recentemente, Dayana entrou com uma ação para tentar anular o pacto antenupcial, alegando que ele teria sido usado como “moeda de troca” para que o jogador se estabilizasse na Espanha.

Agora, a ex-nora enfrenta uma batalha judicial contra os ex-sogros, enquanto o processo segue em andamento na Justiça.