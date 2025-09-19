Ana Castela abre o jogo ao ser questionada sobre Zé Felipe; veja vídeo

Rumores sobre um possível romance entre Ana Castela e Zé Felipe seguem ganhando força - Foto: Reprodução | Instagram

O rumor sobre um possível romance entre Ana Castela e Zé Felipe segue ganhando força. A boiadeira se apresentou no Mato Grosso, na quinta-feira, 18, e foi confrontada pelo deputado Valmir Moretto sobre os boatos de affair.

Ao ser questionada, a cantora desconversou: “Ah não sei de nada não, ué. Nós vamos lançar uma música bem legal agora, se Deus quiser, um country”, respondeu, evitando confirmar ou negar qualquer relação.

Coincidência ou marketing?

A atenção sobre o suposto romance aumentou na noite de terça-feira, 16, quando Ana Castela e Zé Felipe fizeram postagens nas redes sociais com pontos em comum, incluindo horário, trilha sonora e até o animal registrado nas fotos.

Nos stories do Instagram, ambos publicaram imagens montados em um cavalo, ao som de You’re Still the One, de Shania Twain, exatamente às 23h23. Amigos e familiares de Zé Felipe, como Odorico e Poliana Rocha, também publicaram conteúdos similares, reforçando a especulação.

Reação dos fãs

Nas redes sociais, a reação dos internautas foi dividida. Alguns apoiaram a ideia do casal: “Me julguem, mas eu quero a Ana Castela e o Zé Felipe juntos, casalzão da porra… Desculpa, Mioto”, disse uma. “Eles são muito fofos juntos”, elogiou outra.

Outros, no entanto, suspeitam de estratégia de marketing: “Esse negócio do Zé Felipe e da Ana Castela pra mim tá parecendo muito maketing pra alguma música. Já vi esse filme antes”, opinou uma terceira.

E alguns se mostraram cansados dos rumores: “Toda vez que o nome Ana Castela e Zé Felipe aparecem na minha TL [timeline], seja daqui ou do Instagram, me dá vontade de morrer”, disparou outro internauta.

Veja o vídeo: