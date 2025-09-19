Menu
ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Esposa de cantor explica perdão após traições: “Deus queria”

Durante participação em um podcast, ela contou o que a motivou a perdoar o marido

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/09/2025 - 17:18 h
Ela explicou como foi perdoar o marido após as traições
Ela explicou como foi perdoar o marido após as traições

A pastora Fabíola Bastos, casada com Waguinho, ex-vocalista do grupo Os Morenos, revelou algo que deixou os internautas em choque. Durante sua participação no podcast PodCre, ela contou o que a motivou a perdoar as traições.

Na entrevista, ela afirmou que conseguiu salvar o casamento graças a um direcionamento de Deus.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Não é segredo para ninguém que meu esposo teve outros filhos e, desde sempre, eu entendi que as crianças não tiveram culpa de nada. Sempre administrei isso muito bem, pela misericórdia de Deus. Mas a gente sabe que esse tipo de traição foi comprovado", contou.

Segundo Fabíola, ela estava ferida, mas Deus queria que ela liberasse o perdão: “Aí, o Senhor começou a falar que eu precisava perdoar meu marido e a outra pessoa. Eu estava ferida e não entendia por que Deus exigia tanto isso”, contou.

Ela ainda explicou como foi perdoar o marido após as traições.

“Quando a gente fala, parece que é fácil; e eu sei que não é. Mas é possível, quando você entende que as feridas e as dores que você carrega só fazem mal a você e não a quem te feriu. Quem te feriu, às vezes, nem está ligado nisso. E eu comecei a entender que aquilo me prejudicava até em relação ao meu próprio esposo", disse.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por PodCrê Podcast (@podcre.ofc)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

x