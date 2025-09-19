Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Novo amor à vista? Carlinhos Maia surge acompanhado de affair

Artista é visto com influenciador, levantando rumores de novo romance

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/09/2025 - 19:07 h
Influenciador se separou há cerda de dois meses
Influenciador se separou há cerda de dois meses -

Carlinhos Maia foi visto com um novo affair, o influenciador João Also, em um clima de romance. O artista se separou de Lucas Guimarães há cerca de dois meses, levantando rumores sobre um novo relacionamento.

O flagra despertou a curiosidade dos internautas. “Ele já fazia a fila andar com o Lucas, imagina sem o Lucas”, comentou um usuário. Outro revelou que sabia quem era: “João Also é o nome. Inclusive, em uma das fotos do rapaz, a música é a preferida do CM”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jojo Todynho se recusa a se retratar com PT: “Me ofereceram"
Esposa de cantor explica perdão após traições: “Deus queria”
Ator faz piada sobre câncer de Bolsonaro: “É só uma gripezinha”

O influenciador ainda não confirmou os rumores sobre o possível relacionamento.

Quem é o novo affair?

João Also é influenciador e possui 10 mil seguidores nas redes sociais e compartilha fotos sensuais e detalhes de seu estilo de vida.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por circo da midia (@circodamidia)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlinhos Maia lucas guimarães

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Influenciador se separou há cerda de dois meses
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Influenciador se separou há cerda de dois meses
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Influenciador se separou há cerda de dois meses
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Influenciador se separou há cerda de dois meses
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x