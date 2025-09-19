FAMOSOS
Novo amor à vista? Carlinhos Maia surge acompanhado de affair
Artista é visto com influenciador, levantando rumores de novo romance
Carlinhos Maia foi visto com um novo affair, o influenciador João Also, em um clima de romance. O artista se separou de Lucas Guimarães há cerca de dois meses, levantando rumores sobre um novo relacionamento.
O flagra despertou a curiosidade dos internautas. “Ele já fazia a fila andar com o Lucas, imagina sem o Lucas”, comentou um usuário. Outro revelou que sabia quem era: “João Also é o nome. Inclusive, em uma das fotos do rapaz, a música é a preferida do CM”.
O influenciador ainda não confirmou os rumores sobre o possível relacionamento.
Quem é o novo affair?
João Also é influenciador e possui 10 mil seguidores nas redes sociais e compartilha fotos sensuais e detalhes de seu estilo de vida.
