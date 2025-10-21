Linn da Quebrada dará nome a novo Centro Acadêmico da UFBA

O novo Centro Acadêmico terá o nome da famosa - Foto: Reprodução | Instagram

Linn da Quebrada recebeu uma homenagem especial da Universidade Federal da Bahia (UFBA) nesta semana. O novo Centro Acadêmico, dedicado a estudos sobre diversidade sexual e de gênero, se chamará Lina Pereira, nome social da artista.

De acordo com a instituição, a escolha da famosa simboliza o reconhecimento da arte como expressão de identidade, resistência e saber. Além da ampliação do espaço e visibilidade das travestis e transexuais na academia.

Vale ressaltar que Linn é cantora, compositora e atriz. A artista também ficou conhecida após participar da 22ª edição do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo, onde foi a 12ª participante eliminada.

Sua arte transita entre a política e performance como forma de afirmação da importância dos corpos LGBT no mercado. Um de seus trabalhos de sucesso mais recente foi a participação no filme ‘Vitória’, estrelado pela atriz Fernanda Montenegro.

Na web, diversos internautas reagiram à homenagem prestada à cantora. “Olha nós aqui!! Ainda estamos tentando colocar em palavras o que foi homenagear Linn da Quebrada dando o seu nome ao nosso Centro Acadêmico. O CA Lina Pereira nasce da força, da arte e da coragem que ela representa”, disse uma.