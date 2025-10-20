Governo compra 14 mil livros de editoras locais para bibliotecas públicas

- Foto: Divulgação GOV/BA

O Governo da Bahia adquiriu 14.325 livros de editoras baianas como parte das ações de estímulo à leitura e valorização da produção literária local. As obras serão destinadas a bibliotecas públicas estaduais e municipais, entidades culturais e espaços de leitura participantes do programa BiblioRede Bahia, além de distribuição em eventos literários em todo o estado.

A iniciativa conta com um investimento de R$ 601 mil, proveniente da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), e é conduzida pela Fundação Pedro Calmon (FPC), vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA).

Fortalecimento do setor

A assinatura dos contratos que formalizam a aquisição ocorreu nesta segunda-feira, 20, com a presença do secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, do diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Sandro Magalhães, e de representantes das editoras contempladas.

Bruno Monteiro destacou que a Bahia tem se consolidado como um dos estados que mais investem em literatura e eventos culturais.

"A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários, que já alcançam todos os territórios de identidade. Hoje damos mais um grande passo com o Bahia Literária, fortalecendo as editoras baianas e a economia do livro, além de ampliar o acesso à leitura e à cultura”, afirmou o secretário.

O diretor da FPC, Sandro Magalhães, ressaltou o impacto da ação na formação de leitores e na valorização da literatura baiana. “Fortalecer e apoiar a rede criativa do livro é essencial para uma Bahia cada vez mais literária. A compra dessas obras renova acervos e valoriza a produção das editoras locais”, destacou.

Editoras contempladas

O processo de compra foi dividido em duas frentes:

editoras comerciais, responsáveis por 9.525 exemplares (R$ 421 mil);

editoras universitárias, que fornecerão 4.800 livros (R$ 180 mil).

As obras selecionadas abordam temas ligados à cultura, história e tradições baianas, buscando aproximar os leitores da identidade cultural do estado. A escolha dos títulos passou por análises técnicas, com base em resumos e resenhas profissionais, garantindo relevância e qualidade.

Para onde vão os livros?

Os exemplares serão distribuídos entre as bibliotecas do Sistema de Bibliotecas Públicas da Bahia, incluindo:

Biblioteca Central do Estado da Bahia

Biblioteca Anísio Teixeira

Biblioteca Infantil Monteiro Lobato

Biblioteca Pública Thales de Azevedo

Bibliotecas Juracy Magalhães Júnior (Salvador e Itaparica)

Biblioteca de Extensão

Biblioteca Virtual Consuelo Pondé

Parte das obras também comporá kits bibliotecas, que serão doados a bibliotecas comunitárias e espaços de leitura, ampliando o acesso em diversas regiões da Bahia. A entrega dos livros começará ainda neste segundo semestre, com contratos válidos por 120 dias.

Investimento contínuo da PNAB e atuação da BiblioRede Bahia

A Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) assegura financiamento contínuo para ações culturais na Bahia, com R$ 550 milhões previstos até 2027. A execução é feita pela SecultBA, que apoia projetos voltados ao livro e leitura, artes, formação cultural, museus e patrimônio, economia criativa e espaços culturais, alcançando todos os 27 Territórios de Identidade do estado.

Já o programa BiblioRede Bahia, coordenado pela Diretoria de Bibliotecas Públicas da FPC, promove uma rede de cooperação entre bibliotecas públicas, comunitárias e espaços de leitura. A iniciativa busca estimular o compartilhamento de experiências e fortalecer as ações de incentivo à leitura em todo o território baiano.