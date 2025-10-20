Bahia Meeting volta com foco na saúde e bem-estar

Bahia Meeting acontece nesta quarta-feira, 22 - Foto: Divulgação

Acontece nesta quarta-feira, 22, no Restaurante Bristot Trapiche Adega, em Salvador, mais uma edição do Bahia Meeting, série de encontros empresariais promovido pelo Grupo A TARDE e Anota Bahia. Desta vez, os debates terão como foco 'Saúde integrada: o desafio de unir medicina, bem-estar e sustentabilidade'.

O tema será discutido em um jantar exclusivo com médicos, empresários, CEOs e lideranças do setor, trazendo à tona questões como práticas preventivas e gestão responsável de recursos para a transformação da saúde na Bahia e no Brasil.

Com cobertura do Grupo A TARDE e Anota Bahia, especialistas, empresas e gestores poderão apresentar suas análises por cerca de uma hora, com mediação e tempo para a realização das considerações finais.

“O Bahia Meeting é um marco importante para o fortalecimento da saúde e do bem-estar na Bahia. Ao reunir grandes nomes da medicina, da gestão e do setor privado, o evento cria um ambiente de diálogo e aprendizado que impulsiona o desenvolvimento do nosso estado", comentou Tamyr Mota, CEO do Anota Bahia, realizador do Bahia Meeting Saúde, em parceria com o Grupo A TARDE, que continuou:

"Esta edição representa mais um passo nessa jornada de crescimento e consolidação. É uma realização que reforça a parceria entre o Anota Bahia e o Grupo A TARDE, duas marcas comprometidas em promover conteúdo de qualidade, inovação e conexões que geram impacto positivo para a sociedade baiana”.

Convidados

O Bahia Meeting contará com três convidados especiais: Dr. Otávio Marambaia, presidente do Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb); Dr. Fábio Trujilho, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica; e Agnaluce Moreira, gestora regional da Sabin Diagnóstico e Saúde.

Referência como médico otorrinolaringologista, professor aposentado da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, além de diretor-presidente do INOOA – Centro de Tratamento do Ouvido, Nariz e Garganta, Dr. Otávio Marambaia é reconhecido por sua atuação pela valorização do exercício da medicina à frente do Cremeb, além de pregar a atuação ética profissão.

Dr. Fábio Trujilho, médico endocrinologista e referência internacional da área, tem Residência pelo Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia (IEDE/RJ), título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), e atuação como preceptor da Residência Médica do CEDEBA.

Presidente da Abeso e da FLASO, além de membro da Board da World Obesity Federation, Dr. Fábio Trujilho é convidado do Hospital da Obesidade, e apresentará uma análise sobre os desafios da medicina preventiva, integração entre saúde e bem-estar, e impacto da gestão consciente dos recursos na saúde.

Um dos principais nomes quando o assunto é administração do ecossistema de saúde da Bahia, Agnaluce Moreira, empresária e farmacêutica, vai trazer para o Bahia Meeting o tema ‘Inovação e Inteligência Artificial na Saúde’.

Agnaluce também é vice-presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), sendo a responsável pela coordenação do primeiro Núcleo de Saúde da entidade. Passou a fazer parte, em março deste ano, do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Bahia (ABRH-BA), sendo escolhida como conselheira.

Mediação

A mediação das rodas de conversa será tocada pelo jornalista Vitor Evangelista, fundador da Espresso News, importante newsletter gratuita. Formado em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), o comunicador também tem formação em Estudos do Cinema pela Pace University.

