Bahia Meeting contará com presença da gestora Agnaluce Moreira

Gestora regional da Sabin Diagnóstico e Saúde, Agnaluce Moreira - Foto: Divulgação

O Bahia Meeting, série de encontros empresariais promovida pelo Grupo A TARDE e pelo Anota Bahia, confirmou mais um nome para o evento: Agnaluce Moreira, gestora regional da Sabin Diagnóstico e Saúde. O evento será realizado no próximo dia 22 de outubro (quarta-feira), no restaurante Bistrot Trapiche Adega, em Salvador.

O tema central desta edição será “Saúde integrada: o desafio de unir medicina, bem-estar e sustentabilidade”, reunindo médicos, empresários, CEOs e lideranças do setor em um jantar exclusivo de debates e networking.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Agnaluce Moreira é referência em a administração do ecossistema da saúde no estado. A farmacêutica e empresária vai debater sobre ‘Inovação e Inteligência Artificial na Saúde’, destacando a união entre a utilização da tecnologia e a valorização das relações humanas.

Agnaluce é vice-presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), onde também já coordenou o primeiro Núcleo de Saúde da entidade. Em março, passou a integrar o Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Bahia (ABRH-BA), na função de conselheira do fórum.

O talk principal contará com outros especialistas e gestores de grandes empresas e associações médicas, que terão cerca de uma hora para expor visões e análises, com mediação e espaço para considerações finais. Com ampla cobertura nas plataformas do Grupo A TARDE e do Anota Bahia, o Bahia Meeting Saúde se consolida como um espaço estratégico para discutir soluções inovadoras e sustentáveis para o futuro da saúde.