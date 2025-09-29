Menu
HOME > SAÚDE
SAÚDE

Bahia Meeting Saúde contará com a presença do Dr. Fábio Trujilho, referência internacional em endocrinologia

Evento ocorre no dia 22 de outubro

Redação

Por Redação

29/09/2025 - 18:55 h
Imagem ilustrativa da imagem Bahia Meeting Saúde contará com a presença do Dr. Fábio Trujilho, referência internacional em endocrinologia
-

O Bahia Meeting, série de encontros empresariais promovida pelo Grupo A TARDE e pelo Anota Bahia, será realizado no próximo dia 22 de outubro (quarta-feira), no restaurante Bistrot Trapiche Adega, em Salvador. O tema central desta edição será “Saúde integrada: o desafio de unir medicina, bem-estar e sustentabilidade”, reunindo médicos, empresários, CEOs e lideranças do setor em um jantar exclusivo de debates e networking.

Entre os convidados de destaque está o Dr. Fábio Trujilho, endocrinologista de reconhecimento nacional e internacional. Com Residência pelo Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia (IEDE/RJ), título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e atuação como preceptor da Residência Médica do CEDEBA, ele ocupa atualmente posições de grande relevância: é presidente da ABESO, presidente da FLASO e membro do Board da World Obesity Federation.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Sua participação no encontro, a convite do Hospital da Obesidade, promete oferecer uma análise aprofundada sobre os desafios da medicina preventiva, da integração entre saúde e bem-estar e do impacto da gestão consciente de recursos para transformar a saúde no Brasil e na Bahia.

O talk principal contará com especialistas e gestores de grandes empresas e associações médicas, que terão cerca de uma hora para expor visões e análises, com mediação e espaço para considerações finais. Com ampla cobertura nas plataformas do Grupo A TARDE e do Anota Bahia, o Bahia Meeting Saúde se consolida como um espaço estratégico para discutir soluções inovadoras e sustentáveis para o futuro da saúde.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

