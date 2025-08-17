Bahia Meeting terá edição dedicada à saúde e nomes da medicina

Bahia Meeting promove série de encontros empresariais voltados para temas de grande relevância. - Foto: Divulgação

O Grupo A Tarde e o Anota Bahia promovem, no dia 22 de outubro (quarta-feira), no Restaurante Bistrot Trapiche Adega, em Salvador, uma nova edição do Bahia Meeting, série de encontros empresariais voltados para temas de grande relevância.

O foco desta vez será “Saúde integrada: o desafio de unir medicina, bem-estar e sustentabilidade”. O jantar exclusivo reunirá médicos, empresários, CEO´s e lideranças do setor para discutir como práticas preventivas, qualidade de vida e gestão consciente de recursos podem transformar a saúde na Bahia e no Brasil.

O 'talk' principal contará com especialistas e gestores de grandes empresas e associações da área médica, que terão cerca de uma hora para apresentar visões e análises, com mediação e espaço para considerações finais. O evento terá ampla cobertura nas plataformas do Grupo A Tarde e do Anota Bahia.

