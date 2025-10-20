Universidade faz mutirão odontológico gratuito; saiba como participar

Atendimentos serão nos dois turnos, das 8h às 20h30 - Foto: Divulgação Uninassau

Um mutirão odontológico com atendimentos gratuitos será realizado nesta quinta-feira, 23, na clínica-escola da Uninassau Salvador, localizada na Rua dos Marçons, no bairro da Pituba. A ação é aberta ao público e ocorrerá nos dois turnos, das 8h às 11h e das 14h às 20h30.

Durante o mutirão, além das consultas odontológicas gratuitas, a população terá acesso também a atividades educativas como a escovação supervisionada, com demonstração da técnica correta de higiene bucal e orientações sobre os cuidados diários com os dentes.

O atendimento será por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. Ao chegar, o paciente deverá preencher um formulário e receberá uma ficha para ser atendido.

Crianças que participarem da ação também receberão um kit de escovação, como forma de incentivo à saúde bucal desde a infância.