MUTIRÃO
Universidade faz mutirão odontológico gratuito; saiba como participar
Atendimentos acontecem na quinta-feira, 23, por ordem de chegada
Por Andrêzza Moura
Um mutirão odontológico com atendimentos gratuitos será realizado nesta quinta-feira, 23, na clínica-escola da Uninassau Salvador, localizada na Rua dos Marçons, no bairro da Pituba. A ação é aberta ao público e ocorrerá nos dois turnos, das 8h às 11h e das 14h às 20h30.
Durante o mutirão, além das consultas odontológicas gratuitas, a população terá acesso também a atividades educativas como a escovação supervisionada, com demonstração da técnica correta de higiene bucal e orientações sobre os cuidados diários com os dentes.
O atendimento será por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. Ao chegar, o paciente deverá preencher um formulário e receberá uma ficha para ser atendido.
Leia Também:
Crianças que participarem da ação também receberão um kit de escovação, como forma de incentivo à saúde bucal desde a infância.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes