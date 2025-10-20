Chuvas fortes: Salvador registra sete ameaças de desabamento

Chuva forte na região da Barra, em Salvador - Foto: José Simões/Ag A TARDE

As chuvas fortes registradas nesta segunda-feira, 20, em Salvador, aumentaram em sete o número de notificações de ameaça de desabamento na capital baiana, segundo dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Segundo Boletim de Solicitações, plataforma da Codesal que mostra em tempo real as notificações em cada bairro, as ameaças de desabamento lideraram a lista de registros. As solicitações foram nos bairros Pau da Lima (2), Liberdade (2), Centro/Brotas (2) e Cajazeiras (1).

Além disso, também foram registrados acionamentos de ameaça de deslizamento (4), infiltração (2), deslizamento de terra (2), orientação técnica (2). Ao todo, foram 22 notificações entre 0h e 14h30 desta segunda.

Em caso de emergência, o contato com o órgão pode ser feito através do número 199.



Chuvas durante todo o dia

A segunda começou com céu nublado e fortes chuvas em Salvador, conforme previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu cinco alertas meteorológicos, três nas cores amarelo e dois na cor laranja para áreas do estado da Bahia.

Segundo a Codesal, há alerta para chuvas moderadas a fortes nas próximas horas, com risco de alagamentos e deslizamentos. Nas últimas 6h, os bairros que mais registraram precipitação foram:

Boca da Mata - 60.0 mm

Cajazeiras VIII - 49.2 mm

Plataforma - 48.8 mm

Nova Brasília - 46.0 mm

Nova Esperança - 44.7 mm

Cajazeiras VIII - Mangabeira - 44.6 mm

Águas Claras - 41.0 mm

Palestina - 39.2 mm

Bairro da Paz - 39.0 mm

Cassange - 36.6 mm

Confira a previsão do tempo para a capital baiana

De segunda-feira, 20, a quinta-feira, 23, a cidade terá chuvas fortes, com probabilidade de 90%, ventos fortes entre 47 km/h e 49 km/h e temperaturas variando de 21°C a 27°C.

Na sexta-feira, 24, e no sábado, 25, o tempo deve ter chuvas moderadas a fortes, com sol entre nuvens, probabilidade de chuva de 70%, ventos moderados entre 22 km/h e 23 km/h e temperaturas entre 20°C e 28°C.

No domingo, 26, a previsão indica chuvas leves, com sol entre nuvens, probabilidade de chuva de 20%, ventos moderados de 29 km/h e temperaturas entre 22°C e 30°C.