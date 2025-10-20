Menu
SALVADOR
SALVADOR

Filho de prefeito baiano destrói carro de luxo em acidente em Salvador

Caso aconteceu próximo a um atacadão na Avenida Paralela, sentido Aeroporto

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 11:26 h | Atualizada em 20/10/2025 - 13:59
Carros se envolveram em acidente na Avenida Paralela na madrugada desta segunda-feira, 20
O filho do prefeito da cidade de Mata de São João (Região Metropolitana de Salvador), Bira da Barraca (União), se envolveu em um acidente na madrugada desta segunda-feira, 20, na Avenida Paralela, sentido Aeroporto.

A situação aconteceu próximo a um atacadão na altura do bairro do Imbuí. De acordo com testemunhas, Yan Victor estava dirigindo uma Mercedes-Benz quando colidiu em outro veículo onde estava Paulo Henrique Alves Silva, superintendente de Desenvolvimento Agrário da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

As vítimas, ainda segundo as testemunhas, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas a unidades de saúde.

O Portal A TARDE conseguiu contato com um familiar de Yan Victor, na manhã de hoje, que afirmou que ele estava bem e não teve nenhuma sequela do acidente. Ele, no entanto, não quis dar mais detalhes do ocorrido à reportagem.

Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), confirmou que o superintendente estava acompanhado de familiares, retornando de um jogo do Bahia, quando houve a colisão. Todos receberam atendimento do SAMU. Conforme a pasta, o superintendente sofreu ferimentos leves e passa bem. Os demais ocupantes do veículo permanecem sob cuidados médicos.

Procuradas, a Prefeitura de Mata de São João, o prefeito Bira da Barraca e a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) não se manifestaram até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para os devidos esclarecimentos.

*Reportagem atualizada às 13h58 para publicação da nota da SDR.

