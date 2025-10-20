Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó

O resgate foi realizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/10/2025 - 11:05 h
Imagem ilustrativa da imagem Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó
-

O corpo de um homem foi encontrado boiando nas águas do Dique do Tororó, no centro de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 20. Segundo a Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial dos Barris registrou a ocorrência como morte por afogamento. Até o momento, a vítima ainda não foi formalmente identificada.

O resgate foi realizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que informou ter sido acionada às 8h40. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também esteve no local para os procedimentos legais e para auxiliar na identificação do homem.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

VÍDEO: Soldado do Exército é agredido por PMs em festa de Salvador
Mãe dá facadas em rosto e cabeça de filho de 8 anos em Salvador
Carros se envolvem em engavetamento na Paralela; imagem impressiona

A perícia será responsável por confirmar as causas da morte. Enquanto isso, diligências seguem em andamento para tentar identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

afogamento corpo de bombeiros dique do tororó Polícia Civil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

“Prédio QR Code” de Salvador chama atenção com fachada inspirada em tecidos africanos

Play

Vídeo: casal é flagrado em ato de amor intenso no Imbuí, em Salvador

Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Play

Destelhamentos e quedas de árvore marcam o 3º dia de chuva em Salvador

x