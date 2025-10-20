Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó

- Foto: Ilustrativa/ Luan Julião | Ag. A TARDE

O corpo de um homem foi encontrado boiando nas águas do Dique do Tororó, no centro de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 20. Segundo a Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial dos Barris registrou a ocorrência como morte por afogamento. Até o momento, a vítima ainda não foi formalmente identificada.

O resgate foi realizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que informou ter sido acionada às 8h40. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também esteve no local para os procedimentos legais e para auxiliar na identificação do homem.

A perícia será responsável por confirmar as causas da morte. Enquanto isso, diligências seguem em andamento para tentar identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.