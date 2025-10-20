Menu
POLÍCIA
BARBARIDADE

Mãe dá facadas em rosto e cabeça de filho de 8 anos em Salvador

Mulher estava sendo linchada por populares no bairro de São Caetano

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

20/10/2025 - 8:17 h
Criança foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado
Criança foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado -

Uma mulher foi presa em flagrante por agentes 9ª CIPM na noite de domingo, 19, quando a PM foi acionada para averiguar uma denúncia de linchamento na localidade do Marotinho no bairro de São Caetano, em Salvador.

Ao chegarem no local a polícia encontrou uma mulher sendo hostilizada por populares acusada de ter esfaqueado o próprio filho, que teria socorrido para uma unidade hospitalar da região. A suspeita foi detida e encaminhada para a Dercca, onde todas as medidas cabíveis foram adotadas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA) autuou uma mulher de 31 anos em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa (violência doméstica) contra seu próprio filho, uma criança de 8 anos.

Ainda de acordo com a Civil, a criança teve lesões no rosto e na cabeça e foi socorrida para uma UPA do bairro, mas devido a gravidade dos ferimentos foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada. A suspeita segue à disposição da Justiça.

x