Mãe dá facadas em rosto e cabeça de filho de 8 anos em Salvador
Mulher estava sendo linchada por populares no bairro de São Caetano
Por Bernardo Rego
Uma mulher foi presa em flagrante por agentes 9ª CIPM na noite de domingo, 19, quando a PM foi acionada para averiguar uma denúncia de linchamento na localidade do Marotinho no bairro de São Caetano, em Salvador.
Ao chegarem no local a polícia encontrou uma mulher sendo hostilizada por populares acusada de ter esfaqueado o próprio filho, que teria socorrido para uma unidade hospitalar da região. A suspeita foi detida e encaminhada para a Dercca, onde todas as medidas cabíveis foram adotadas.
Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA) autuou uma mulher de 31 anos em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa (violência doméstica) contra seu próprio filho, uma criança de 8 anos.
Ainda de acordo com a Civil, a criança teve lesões no rosto e na cabeça e foi socorrida para uma UPA do bairro, mas devido a gravidade dos ferimentos foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada. A suspeita segue à disposição da Justiça.
