POLÍCIA
POLÍCIA

Sargento da PM é morto a tiros após briga com outro policial em bar

Caso ocorreu por volta da meia-noite no bairro Vila Valqueire

Redação

Por Redação

19/10/2025 - 22:45 h | Atualizada em 20/10/2025 - 6:37
Imagens de câmera de segurança gravaram o momento do crime
Um sargento da Polícia Militar foi morto a tiros por um colega de farda durante uma discussão na madrugada deste domingo (19), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Eduardo Filipe Santiago Ferreira, de 42 anos.

De acordo com a corporação, os dois policiais estavam de folga no momento do crime. O caso ocorreu por volta da meia-noite, na Avenida Jambeiro, no bairro Vila Valqueire. Segundo informações preliminares, os sargentos eram próximos e estavam em um bar antes da briga. A confusão terminou com uma troca de tiros entre os dois.

Imagens de uma câmera de segurança, divulgadas nas redes sociais, registraram o momento da discussão. O vídeo mostra um dos sargentos saindo de um carro parado no meio da via e gritando: “Eu vou te matar!”.

Na sequência, a vítima tenta acalmar o colega e repete: “É o Santiago”. Mesmo assim, é atingida por disparos à queima-roupa e cai na avenida. Eduardo morreu ainda no local.

Em nota à CNN Brasil, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem, encontraram os dois sargentos feridos. A corporação afirmou que eles estavam fora de serviço e que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

x