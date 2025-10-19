POLÍCIA
Sargento da PM é morto a tiros após briga com outro policial em bar
Caso ocorreu por volta da meia-noite no bairro Vila Valqueire
Um sargento da Polícia Militar foi morto a tiros por um colega de farda durante uma discussão na madrugada deste domingo (19), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Eduardo Filipe Santiago Ferreira, de 42 anos.
De acordo com a corporação, os dois policiais estavam de folga no momento do crime. O caso ocorreu por volta da meia-noite, na Avenida Jambeiro, no bairro Vila Valqueire. Segundo informações preliminares, os sargentos eram próximos e estavam em um bar antes da briga. A confusão terminou com uma troca de tiros entre os dois.
Imagens de uma câmera de segurança, divulgadas nas redes sociais, registraram o momento da discussão. O vídeo mostra um dos sargentos saindo de um carro parado no meio da via e gritando: “Eu vou te matar!”.
Na sequência, a vítima tenta acalmar o colega e repete: “É o Santiago”. Mesmo assim, é atingida por disparos à queima-roupa e cai na avenida. Eduardo morreu ainda no local.
Em nota à CNN Brasil, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem, encontraram os dois sargentos feridos. A corporação afirmou que eles estavam fora de serviço e que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
