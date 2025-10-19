Dois suspeitos de tráfico morrem com confronto em bairro de Salvador

Guias de perícia e necropsia foram expedidas - Foto: Divulgação | SSP

Dois homens suspeito de tráfico de drogas morreram a tiros na noite deste sábado, na região de Vila Natal, no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, os mortos foram identificadios como Welyson Portugal dos Santos, de 24 e Cauan Santos Nascimento, de 22 anos. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Guias de perícia e necropsia foram expedidas e diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias do crime, bem com sua autoria e motivação.

Mortes causam tensão o bairro

Informações preliminares são de que uma das vítimas era originalmente da facção Tropa do Ajeita, mas teria migrado para o CV.



Por causa das mortes, a população teme uma guerra declarada entre a Tropa do Ajeita e o Comando Vermelho (CV) na Vila Natal. Apesar das suposições, a Polícia Civil não confirmou as informações de guerra na localidade.