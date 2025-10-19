Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INSEGURANÇA

Dois suspeitos de tráfico morrem com confronto em bairro de Salvador

ortos foram identificadios como Welyson Portugal dos Santos, de 24 e Cauan Santos Nascimento, de 22 anos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/10/2025 - 15:25 h | Atualizada em 21/10/2025 - 14:26
Guias de perícia e necropsia foram expedidas
Guias de perícia e necropsia foram expedidas -

Dois homens suspeito de tráfico de drogas morreram a tiros na noite deste sábado, na região de Vila Natal, no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, os mortos foram identificadios como Welyson Portugal dos Santos, de 24 e Cauan Santos Nascimento, de 22 anos. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Guias de perícia e necropsia foram expedidas e diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias do crime, bem com sua autoria e motivação.

Leia Também:

Dois morrem após explosão atingir oito casas conjugadas
Vídeo: grupo furta corrente de turista em bairro boêmio de Salvador
Polícia toma atitude após investigador fazer sexo com 5 presos em cela

Mortes causam tensão o bairro

Informações preliminares são de que uma das vítimas era originalmente da facção Tropa do Ajeita, mas teria migrado para o CV.

Por causa das mortes, a população teme uma guerra declarada entre a Tropa do Ajeita e o Comando Vermelho (CV) na Vila Natal. Apesar das suposições, a Polícia Civil não confirmou as informações de guerra na localidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Facções criminosas Homicídios Polícia Civil Salvador tráfico de drogas Vila Natal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Guias de perícia e necropsia foram expedidas
Play

Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior

Guias de perícia e necropsia foram expedidas
Play

Vídeo: trio de assaltantes morre em confronto após roubar ônibus

Guias de perícia e necropsia foram expedidas
Play

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção

Guias de perícia e necropsia foram expedidas
Play

Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia

x