Dois suspeitos de tráfico morrem com confronto em bairro de Salvador
ortos foram identificadios como Welyson Portugal dos Santos, de 24 e Cauan Santos Nascimento, de 22 anos
Por Leilane Teixeira
Dois homens suspeito de tráfico de drogas morreram a tiros na noite deste sábado, na região de Vila Natal, no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.
Segundo a Polícia Civil, os mortos foram identificadios como Welyson Portugal dos Santos, de 24 e Cauan Santos Nascimento, de 22 anos. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).
Guias de perícia e necropsia foram expedidas e diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias do crime, bem com sua autoria e motivação.
Mortes causam tensão o bairro
Informações preliminares são de que uma das vítimas era originalmente da facção Tropa do Ajeita, mas teria migrado para o CV.
Por causa das mortes, a população teme uma guerra declarada entre a Tropa do Ajeita e o Comando Vermelho (CV) na Vila Natal. Apesar das suposições, a Polícia Civil não confirmou as informações de guerra na localidade.
