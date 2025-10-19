Dois morrem após explosão atingir oito casas conjugadas

Oito casas ficaram destruídas após explosão na manhã deste domingo, 19 - Foto: Divulgação/SDS-PE

Duas pessoas morreram e outras nove ficaram feridas após uma explosão atingir oito casas conjugadas por volta das 7h30 deste domingo, 19. As vítimas fatais foram dois homens: um deles veio a óbito no local do acidente e outro a caminho do hospital. Eles foram identificados como Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos, e José de Lima, de 67 anos, que sofreu queimaduras em 90% do corpo.

O caso aconteceu em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, ainda há buscas sendo realizadas, com a ajuda de cães farejadores, por uma idosa cadeirante de nome Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos, que está sob os escombros.

Com relação aos feridos, a TV Globo Nordeste informou que duas crianças e uma mulher foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda. Outras duas mulheres, de 40 e 75 anos, e um homem, de 43, foram resgatados por populares após o desabamento.

Fecham a lista mais duas mulheres, de 61 e 84 anos, e um homem, de 60, que ficaram presos em uma das residências e precisaram de socorro dos Bombeiros. Eles sofreram escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado às 7h32 e que enviou 14 viaturas para o local. Além deles, nove viaturas do Corpo de Bombeiros e 33 agentes trabalham na ocorrência.

A área foi isolada pela Polícia Militar, e equipes da Defesa Civil Estadual e Municipal acompanham os trabalhos de busca e farão, em seguida, a avaliação estrutural dos imóveis atingidos. Ainda não se sabem as causas da explosão, mas a suspeita é a de que um vazamento de gás tenha causado a tragédia.

Segundo o secretário-executivo de Defesa Civil de Olinda, coronel Carlos D'Albuquerque, uma casa vizinha ao terreno onde ficavam as oito residências será desocupada porque uma parede caiu sobre o telhado. Outras casas próximas também foram danificadas, mas não precisarão ser interditadas.