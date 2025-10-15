Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATAQUE TERRORISTA?

Vídeo: explosão de carro-bomba deixa morto e feridos no Equador

Segundo o ministro do Interior, John Reimberg, o incidente é considerado "ato terrorista"

Redação

Por Redação

15/10/2025 - 10:48 h
O Equador está mergulhado em uma onda de violência que resulta das disputas mortais
O Equador está mergulhado em uma onda de violência que resulta das disputas mortais -

Uma pessoa morreu e muitas outras ficaram feridas após a explosão de um carro-bomba nesta terça-feira, 14, em uma zona comercial e movimentada da cidade de Guayaquil, no Equador. De acordo com o ministro do Interior, John Reimberg, o incidente é considerado "ato terrorista".

Um vídeo do serviço de segurança ECU911 mostra um veículo estacionado do qual sai fumaça e fogo. Minutos depois, acontece a explosão. Reimberg detalhou que, no local, havia "dois veículos dos quais um detonou". O outro permanece com "quantidade de explosivos", por isso será realizada uma explosão controlada.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Veja o vídeo:

"Por volta das 18h [locais, 20h em Brasília] ouvimos um barulho muito forte, e acreditamos que era da explosão. Agora vejo que ocorreu a poucos metros de nós. Saímos correndo por medo de que algo mais aconteça, estamos em choque", disse à AFP a médica Samantha Vera, de 40 anos, que trabalha em uma localidade vizinha.

O corpo de bombeiros informou na rede X que registrou um morto e "várias pessoas feridas", sem detalhar o número.

A empresa pública de segurança da cidade informou através da rede X que está atendendo à "emergência ocasionada pela detonação de artefatos explosivos" e publicou fotos da via fechada por viaturas da polícia e caminhões dos bombeiros.

Leia Também:

Solo descongelado pode liberar gases mortais para humanidade; entenda
PL aposta em 'fator Trump' para ter Bolsonaro candidato em 26; entenda
Trump ameaça desfazer acordo com Argentina caso Milei perca eleições

O Ministério Público informou nesta mesma rede social que abriu uma investigação. "A Polícia Nacional está trabalhando de maneira permanente para combater a ameaça e chegar aos responsáveis deste ato terrorista", disse Reimberg.

Equador vive onda de violência

O ministro detalhou que os explosivos utilizados são de "elaboração profissional" e atribuiu o ataque a "grupos criminosos que querem provocar o caos".

A área onde ocorreu a explosão é de classe média, com muitos restaurantes, negócios, lojas, consultórios, um hospital, hotéis e o maior centro comercial da cidade.

"Foi terrível, foi um estrondo horroroso", contou Claudia Quimí, proprietária de um salão de beleza próximo onde "os vidros tremeram".

O Equador está mergulhado em uma onda de violência que resulta das disputas mortais entre as gangues pelo controle do tráfico de drogas dentro do país e para os Estados Unidos e a Europa.

Por sua localização estratégica com saída para o Oceano Pacífico, Guayaquil é reduto de organizações criminosas e tem registrado um aumento de atentados, homicídios, extorsões, desaparecimentos, roubos e outros delitos.

*Com informações da AFP

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

explosão Guayaquil Notícias Segurança Terrorismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Equador está mergulhado em uma onda de violência que resulta das disputas mortais
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

O Equador está mergulhado em uma onda de violência que resulta das disputas mortais
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

O Equador está mergulhado em uma onda de violência que resulta das disputas mortais
Play

Asteroide potencialmente perigoso ao mundo será visível a olho nu

O Equador está mergulhado em uma onda de violência que resulta das disputas mortais
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

x