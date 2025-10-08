SALVADOR
Ônibus é destruído por incêndio em Salvador; imagem impressiona
O veículo fazia a linha Vale das Pedrinhas x Vila Ruy Barbosa no bairro do Uruguai
Por Victoria Isabel
Um ônibus pegou fogo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 8, após sofrer uma pane elétrica enquanto trafegava pela Rua Direta do Uruguai, em Salvador. O veículo fazia a linha Vale das Pedrinhas x Vila Ruy Barbosa.
De acordo com informações preliminares, o incêndio começou na parte dianteira do veículo e rapidamente se espalhou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
O cobrador do coletivo foi encaminhado por uma equipe da Polícia Militar à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após entrar em estado de choque.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas. Técnicos da Secretaria de Mobilidade (Semob) e agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) também seguem no local para acompanhar a ocorrência.
