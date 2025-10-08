Menu
SALVADOR
SALVADOR

Ônibus é destruído por incêndio em Salvador; imagem impressiona

O veículo fazia a linha Vale das Pedrinhas x Vila Ruy Barbosa no bairro do Uruguai

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/10/2025 - 6:29 h | Atualizada em 08/10/2025 - 6:39
Caso aconteceu nas primeiras horas desta quarta-feira, 8
Caso aconteceu nas primeiras horas desta quarta-feira, 8

Um ônibus pegou fogo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 8, após sofrer uma pane elétrica enquanto trafegava pela Rua Direta do Uruguai, em Salvador. O veículo fazia a linha Vale das Pedrinhas x Vila Ruy Barbosa.

De acordo com informações preliminares, o incêndio começou na parte dianteira do veículo e rapidamente se espalhou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O cobrador do coletivo foi encaminhado por uma equipe da Polícia Militar à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após entrar em estado de choque.

Motorista que atropelou PRF na Pituba é ouvido e liberado
Salvador pode proibir exposição de conteúdos sobre crianças trans
Praias de Salvador: projeto proíbe vidro para segurança de banhistas

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas. Técnicos da Secretaria de Mobilidade (Semob) e agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) também seguem no local para acompanhar a ocorrência.

