Ônibus é destruído por incêndio em Salvador; imagem impressiona

Caso aconteceu nas primeiras horas desta quarta-feira, 8 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um ônibus pegou fogo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 8, após sofrer uma pane elétrica enquanto trafegava pela Rua Direta do Uruguai, em Salvador. O veículo fazia a linha Vale das Pedrinhas x Vila Ruy Barbosa.

De acordo com informações preliminares, o incêndio começou na parte dianteira do veículo e rapidamente se espalhou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O cobrador do coletivo foi encaminhado por uma equipe da Polícia Militar à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após entrar em estado de choque.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas. Técnicos da Secretaria de Mobilidade (Semob) e agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) também seguem no local para acompanhar a ocorrência.