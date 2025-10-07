Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Salvador pode proibir exposição de conteúdos sobre crianças trans

Projeto em tramitação na Câmara Municipal visa vetar cartazes, vídeos e materiais informativos sobre identidade de gênero de crianças trans em escolas

Flávia Requião

Por Flávia Requião

07/10/2025 - 19:12 h
Projeto define que a proibição abrangeria todos os espaços de convivência e circulação de público
Projeto define que a proibição abrangeria todos os espaços de convivência e circulação de público -

A exposição de materiais com conteúdo sobre identidade de gênero de crianças trans nas escolas municipais e unidades de saúde pode passar a ser proibido em Salvador, conforme indica projeto de lei encaminhado pela Câmara Municipal (CMS).

Conforme o texto, a iniciativa visa limitar a circulação de cartazes, murais, banners, vídeos, folders e qualquer outro material visual ou informativo que contenha mensagens, imagens ou referências capazes de induzir crianças à mudança de sexo ou identidade de gênero.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Praias de Salvador: projeto proíbe vidro para segurança de banhistas
Brasil pode se tornar principal fornecedor de soja da China
Lula busca encontro com papa Leão XIV durante viagem à Itália

O projeto, enviado pelo vereador Cezar Leite (PL), define que a proibição abrangeria todos os espaços de convivência e circulação de público nessas instituições, incluindo áreas de recepção, consultórios, corredores, salas de aula, bibliotecas, quadras esportivas, pátios, refeitórios, auditórios, laboratórios e demais dependências acessíveis à população.

Entre os conteúdos previstos na restrição estão informações sobre:

  • bloqueadores hormonais;
  • hormonioterapia;
  • cirurgias de redesignação sexual e
  • qualquer linguagem ou símbolo que possa ser interpretado como estímulo à alteração da identidade de gênero de crianças.

Em justificativa, o edil aponta que a medida tem como objetivo “resguardar a integridade psíquica e emocional de crianças [...] estabelecendo limites quanto à exposição de materiais que abordem identidade de gênero em idade precoce”.

O projeto segue em tramitação e passará por análise das comissões antes de ser votado em plenário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crianças trans Identidade de gênero Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Projeto define que a proibição abrangeria todos os espaços de convivência e circulação de público
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Projeto define que a proibição abrangeria todos os espaços de convivência e circulação de público
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Projeto define que a proibição abrangeria todos os espaços de convivência e circulação de público
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Projeto define que a proibição abrangeria todos os espaços de convivência e circulação de público
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x