Lula busca encontro com papa Leão XIV durante viagem à Itália

Lula, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, tem buscado estreitar laços com o público cristão

O governo brasileiro busca marcar para a próxima semana um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) e o papa Leão XIV.

Segundo informações da CNN, o pedido já foi encaminhado ao Vaticano e aguarda confirmação.

O petista, que já se encontrou com os últimos três papas, viaja para a Itália neste fim de semana para participar das comemorações dos 80 anos da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura).

Lula, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, tem buscado estreitar laços com o público cristão.

Na semana passada, após uma pane no avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que o transportava, Lula foi registrado rezando na Basílica de Nazaré, em Belém (PA). A imagem foi compartilhada nas redes sociais.

Paralelamente, a primeira-dama tem mantido encontros com grupos de mulheres evangélicas, com o objetivo de ouvir demandas e fortalecer diálogo com um eleitorado tradicionalmente alinhado ao bolsonarismo.