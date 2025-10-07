POLÍTICA
Lula busca encontro com papa Leão XIV durante viagem à Itália
Petista, que já se encontrou com os últimos três papas, viaja para a Itália neste fim de semana
Por Redação
O governo brasileiro busca marcar para a próxima semana um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) e o papa Leão XIV.
Segundo informações da CNN, o pedido já foi encaminhado ao Vaticano e aguarda confirmação.
Leia Também:
O petista, que já se encontrou com os últimos três papas, viaja para a Itália neste fim de semana para participar das comemorações dos 80 anos da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura).
Lula, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, tem buscado estreitar laços com o público cristão.
Na semana passada, após uma pane no avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que o transportava, Lula foi registrado rezando na Basílica de Nazaré, em Belém (PA). A imagem foi compartilhada nas redes sociais.
Paralelamente, a primeira-dama tem mantido encontros com grupos de mulheres evangélicas, com o objetivo de ouvir demandas e fortalecer diálogo com um eleitorado tradicionalmente alinhado ao bolsonarismo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes