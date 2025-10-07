Menu
POLÍTICA
PELA 4º VEZ

Lula na Bahia: tudo o que você precisa saber sobre a visita do presidente

Esta é a quarta vez que o presidente vem à Bahia

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

07/10/2025 - 15:36 h | Atualizada em 08/10/2025 - 7:48
Lula na Bahia
Lula na Bahia -

Em apenas um ano, o presidente Lula (PT) chegará a marca de quatro visitas à Bahia, na manhã da próxima quinta-feira, 9, quando vai desembarcar no estado para participar da inauguração da primeira fábrica de carros elétricos no Brasil: BYD, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O evento está programado para ser iniciado às 9h. O horário exato do desembarque do petista no estado, contudo, não foi confirmado pela assessoria ao Portal A TARDE. Ao lado do petista, outro nome esperado no evento é o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Veja quem estará na comitiva presidencial

  • Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República;
  • Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria da Comunicação (Secom);
  • Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos;
  • Margareth Menezes, ministra da Cultura;
  • Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.

Além da inauguração inédita da montadora de veículos, a visita do petista se estende também a Maragogipe, no Recôncavo baiano, às 15h. Na ocasião, o mandatário vai anunciar um investimento bilionário que dará ‘start’ à retomada do Estaleiro da Enseada.

Lula favorito? Haddad avalia cenário eleitoral para 2026
Transporte público gratuito: a aposta de Lula para se reeleger presidente
Lula fecha brecha que permitiria Bolsonaro disputar eleição de 2026
Trump confessa a Lula: 'EUA estão sentindo falta do café brasileiro'

A vinda do presidente Lula ao estado acontecem em meio aos aquecimentos do tabuleiro eleitoral. Natural candidato à reeleição, a Bahia é considerada um estado estratégico para o governo devido a votação expressiva do estado depositada ao petista em 2022.

Naquele ano, o então candidato ao Palácio do Planalto obteve 72,12% dos votos válidos no segundo turno eleitoral, contra 27,88% dos votos do seu adversário, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tudo o que você precisa saber sobre a 4º visita de Lula à Bahia

  • Às 9h, Lula é esperado na inauguração da BYD, em Camaçari (RMS);
  • Às 15h, Lula vai a Maragogipe para o anúncio sobre navios da Petrobras. Além desse, o presidente também fará uma série de comunicados sobre os seguintes investimentos:
  • Novo PAC Saúde, que inclui:
  • Construção de policlínicas;
  • Agora Tem Especialistas;
  • 11 CAPs (Centro de Atenção Psicossocial).

Relembre as visitas de Lula na Bahia

  • 17 de julho: presidente esteve em Jequié, no sudoeste baiano, onde apresentou resultado do Novo PAC Saúde 2025;
  • 2 de julho: presidente participou dos desfiles cívicos da Independência do Brasil na Bahia, realizado no Largo da Lapinha, em Salvador;
  • 7 de fevereiro: presidente inaugurou a Adutora da Fé e assinou ordens de serviço para construção da Barragem Rio da Caixa, do trecho Salitre do Canal do Sertão Baiano e da segunda etapa da Adutora, em Paramirim.

Ver todas

