Lula na Bahia: tudo o que você precisa saber sobre a visita do presidente

Lula na Bahia

Em apenas um ano, o presidente Lula (PT) chegará a marca de quatro visitas à Bahia, na manhã da próxima quinta-feira, 9, quando vai desembarcar no estado para participar da inauguração da primeira fábrica de carros elétricos no Brasil: BYD, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O evento está programado para ser iniciado às 9h. O horário exato do desembarque do petista no estado, contudo, não foi confirmado pela assessoria ao Portal A TARDE. Ao lado do petista, outro nome esperado no evento é o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Veja quem estará na comitiva presidencial

Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República;

Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria da Comunicação (Secom);

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos;

Margareth Menezes, ministra da Cultura;

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.

Além da inauguração inédita da montadora de veículos, a visita do petista se estende também a Maragogipe, no Recôncavo baiano, às 15h. Na ocasião, o mandatário vai anunciar um investimento bilionário que dará ‘start’ à retomada do Estaleiro da Enseada.

A vinda do presidente Lula ao estado acontecem em meio aos aquecimentos do tabuleiro eleitoral. Natural candidato à reeleição, a Bahia é considerada um estado estratégico para o governo devido a votação expressiva do estado depositada ao petista em 2022.

Naquele ano, o então candidato ao Palácio do Planalto obteve 72,12% dos votos válidos no segundo turno eleitoral, contra 27,88% dos votos do seu adversário, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tudo o que você precisa saber sobre a 4º visita de Lula à Bahia

Às 9h , Lula é esperado na inauguração da BYD, em Camaçari (RMS);

, Lula é esperado na inauguração da BYD, em Camaçari (RMS); Às 15h , Lula vai a Maragogipe para o anúncio sobre navios da Petrobras. Além desse, o presidente também fará uma série de comunicados sobre os seguintes investimentos:

, Lula vai a Maragogipe para o anúncio sobre navios da Petrobras. Além desse, o presidente também fará uma série de comunicados sobre os seguintes investimentos: Novo PAC Saúde , que inclui:

, que inclui: Construção de policlínicas ;

; Agora Tem Especialistas

11 CAPs (Centro de Atenção Psicossocial).

