PELA 4º VEZ
Lula na Bahia: tudo o que você precisa saber sobre a visita do presidente
Esta é a quarta vez que o presidente vem à Bahia
Por Gabriela Araújo
Em apenas um ano, o presidente Lula (PT) chegará a marca de quatro visitas à Bahia, na manhã da próxima quinta-feira, 9, quando vai desembarcar no estado para participar da inauguração da primeira fábrica de carros elétricos no Brasil: BYD, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).
O evento está programado para ser iniciado às 9h. O horário exato do desembarque do petista no estado, contudo, não foi confirmado pela assessoria ao Portal A TARDE. Ao lado do petista, outro nome esperado no evento é o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
Veja quem estará na comitiva presidencial
- Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República;
- Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria da Comunicação (Secom);
- Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos;
- Margareth Menezes, ministra da Cultura;
- Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.
Além da inauguração inédita da montadora de veículos, a visita do petista se estende também a Maragogipe, no Recôncavo baiano, às 15h. Na ocasião, o mandatário vai anunciar um investimento bilionário que dará ‘start’ à retomada do Estaleiro da Enseada.
Leia Também:
A vinda do presidente Lula ao estado acontecem em meio aos aquecimentos do tabuleiro eleitoral. Natural candidato à reeleição, a Bahia é considerada um estado estratégico para o governo devido a votação expressiva do estado depositada ao petista em 2022.
Naquele ano, o então candidato ao Palácio do Planalto obteve 72,12% dos votos válidos no segundo turno eleitoral, contra 27,88% dos votos do seu adversário, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Tudo o que você precisa saber sobre a 4º visita de Lula à Bahia
- Às 9h, Lula é esperado na inauguração da BYD, em Camaçari (RMS);
- Às 15h, Lula vai a Maragogipe para o anúncio sobre navios da Petrobras. Além desse, o presidente também fará uma série de comunicados sobre os seguintes investimentos:
- Novo PAC Saúde, que inclui:
- Construção de policlínicas;
- Agora Tem Especialistas;
- 11 CAPs (Centro de Atenção Psicossocial).
Relembre as visitas de Lula na Bahia
- 17 de julho: presidente esteve em Jequié, no sudoeste baiano, onde apresentou resultado do Novo PAC Saúde 2025;
- 2 de julho: presidente participou dos desfiles cívicos da Independência do Brasil na Bahia, realizado no Largo da Lapinha, em Salvador;
- 7 de fevereiro: presidente inaugurou a Adutora da Fé e assinou ordens de serviço para construção da Barragem Rio da Caixa, do trecho Salitre do Canal do Sertão Baiano e da segunda etapa da Adutora, em Paramirim.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes