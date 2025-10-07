Lula favorito? Haddad avalia cenário eleitoral para 2026

Fernando Haddad ao lado do presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), avaliou, em conversa com o Portal A TARDE, o cenário eleitoral para 2026. Impulsionado por pautas como a alteração na isenção do Imposto de Renda, e a possível mudança para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve chegar fortalecido para tentar a reeleição, segundo o petista.

Ele é uma figura histórica, representa o Brasil como ninguém Fernando Haddad sobre o presidente Lula

Haddad afirmou que Lula tem cumprido todas as promessas da campanha de 2022, e pontuou que o presidente vai entregar, ainda de acordo com sua avaliação, um país "melhor do que recebeu", o que lhe coloca na condição de candidato "favorito".

"O presidente está cumprindo as principais promessas de campanha. Acredito, até li outro dia o plano de governo, se tinha alguma coisa enfática que ele tenha dito que ele não encomendou o encaminhamento para o Congresso", iniciou o ministro da Fazenda.

"Acredito que a agenda que o presidente Lula propôs a fazer em 2022, ele conduziu bem. Vai entregar o país melhor do que recebeu. Ele é uma figura histórica, representa o Brasil como ninguém, tem tudo para chegar muito competitivo e até favorito", completou Fernando Haddad, durante o 'Bom Dia, Ministro'.

Lula será candidato?

O presidente Lula (PT) tem sinalizado, nas últimas semanas, que será novamente candidato ao Palácio do Planalto em 2026. Caso eleito, o petista será o único brasileiro na história a chegar ao Executivo por quatro ocasiões (todas pelo voto popular).

"Para ser candidato, tenho que ser muito honesto comigo mesmo. Preciso estar 100% de saúde. Para eu me candidatar e acontecer o que aconteceu com Biden, jamais. Quando digo que tenho 80 anos e energia de 30, podem acreditar", afirmou o presidente em agenda recente.