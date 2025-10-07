Angelo Coronel diz que Três Poderes vivem harmonia falsa

Senador Angelo Coronel (PSD-BA) - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

O senador Angelo Coronel (PSD-BA) afirmou que os Três Poderes vivem uma "harmonia falsa" diante das interferências vividas pelo Executivo, Legislativo e Judiciário. A declaração foi dada na manhã desta terça-feira, 7, em entrevista à rádio A Tarde FM.

O ataque foi direcionado especialmente ao Judiciário, com ingerências sobre o Legislativo.

"Não podemos ver um poder querendo se meter no outro. Não é possível uma pessoa ser nomeada ministro para depois ser deputado federal. Os poderes estão querendo ter maior protagonismo. É harmonia falsa", disparou.

Brasil precisa de reconciliação, afirma senador

Ao ser questionado sobre as eleições de 2026, o congressista afirmou que o país precisa reencontrar um projeto de conciliação, saindo da polarização entre esquerda e direita.

"Que o país reencontre um projeto de conciliação. Temos um país divido entre esquerda e direita radical. Que nas eleições do próximo ano que haja unidade, acabando com o radicalismo do povo brasileiro. O povo tem o seu limite de ficar na plateia assistindo essa briga acirrada entre os dois grupos políticos. Precisamos ter paz, sem ela, os lados ficarão brigando", afirmou.

Com chapa puro-sangue fica difícil, diz Angelo Coronel sobre PT

O senador Angelo Coronel (PSD-BA), criticou, nesta terça-feira, 7, também em entrevista à rádio A Tarde FM, a formação de uma chapa puro-sangue, apenas com nomes do PT encabeçando a disputa ao Governo do Estado e ao Senado Federal, como Jerônimo Rodrigues, Jaques Wagner e Rui Costa.

A movimentação, caso se confirme, faria com que Coronel fosse alijado do grupo, o que poderia gerar uma fissura na base do governador para o pleito de 2026. Segundo o pessedista, apesar de ainda não haver uma chapa montada, a insatisfação seria grande dentro do partido, que veria seu espaço, conquistado em 2018, perdido.

"Não ainda existe uma chapa montada, mas o PSD quer manter o seu espaço na chapa. Somos o maior partido da Bahia e temos expressivas bancadas estadual e federal. O PSD quer manter os seus espaços conquistados e não se abre mão. Angelo Coronel é pré-candidato", disse ele.