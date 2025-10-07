Com chapa puro-sangue fica difícil, diz Angelo Coronel sobre PT

Senador Angelo Coronel (PSD-BA) - Foto: © Lula Marques | Agência Brasil

O senador Angelo Coronel (PSD-BA), criticou, nesta terça-feira, 7, em entrevista à rádio A Tarde FM, a formação de uma chapa puro-sangue, apenas com nomes do PT encabeçando a disputa ao Governo do Estado e ao Senado Federal, como Jerônimo Rodrigues, Jaques Wagner e Rui Costa.

A movimentação, caso se confirme, faria com que Coronel fosse alijado do grupo, o que poderia gerar uma fissura na base do governador para o pleito de 2026. Segundo o pessedista, apesar de ainda não haver uma chapa montada, a insatisfação seria grande dentro do partido, que veria seu espaço, conquistado em 2018, perdido.

"Não, ainda existe uma chapa montada, mas o PSD quer manter o seu espaço na chapa. Somos o maior partido da Bahia e temos expressivas bancadas estadual e federal. O PSD quer manter os seus espaços conquistados e não se abre mão. Angelo Coronel é pré-candidato", disse ele.

"Eu confio no bom senso dos atores políticos da Bahia e acredito que Otto que vai conduzir bem essa indicação. Este é um casamento em que os dois tem que se dar bem", acrescentou.

Jerônimo: trator da política

Questionado se o governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem feitos esforços suficientes para manter a base unida, Coronel teceu elogios ao petista, chamando-o de "trator da política". Contudo, reforçou que o partido pode deixar a base governista caso não seja devidamente contemplado.

Jerônimo é uma pessoa bem intencionada, um trator da política e luta para que na sua reeleição não haja nenhuma distensão. Com a chapa puro-sangue fica difícil para os outros partidos Angelo Coronel - senador da República

"Nós não ficaremos satisfeitos se não mantermos nosso lugar na chapa. Se forem excluir o PSD da chapa, vamos buscar outro caminho ou casamento para continuar no tabuleiro político da Bahia", ameaçou.