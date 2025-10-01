Reforma Tributária: Por que Coronel foi único baiano a apoiar projeto de Lula?

Senador Angelo Coronel (PSD) - Foto: Saulo Cruz | Agência Senado

O senador Angelo Coronel (PSD) foi o único da bancada baiana a votar a favor da segunda etapa da reforma tributária aprovada no Senado. A matéria teve o seguinte placar: 51 votos a favor x 10 contra e uma abstenção.

O projeto, considerado prioritário para o governo Lula (PT), ganhou aval dos congressistas na noite de terça-feira, 30. O documento cria o comitê que vai gerir o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), conhecido como imposto único.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com o sinal verde do Senado, o texto vai à Câmara dos Deputados. Se aprovado, segue para sanção de Lula.

Bancada baiana no Senado

Ao todo, a bancada baiana tem três senadores, são eles:

Angelo Coronel (PSD);

Jaques Wagner (PT).

Otto Alencar (PSD).

Dados do Senado dão conta de que Wagner e Alencar não votaram a segunda etapa da reforma tributária.

O registro interno da Casa diz que o presidente do PSD na Bahia não apresentou voto sobre a matéria. Já Wagner, que é líder do governo, está de licença médica e não acompanhou a votação.

O que foi aprovado?