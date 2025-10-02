Menu
ELEIÇÕES
ELEIÇÕES

Senado: Wagner garante resolução de 'dilema' entre Coronel e Rui em 2026

Senador afirmou que grupo tem "problema bom" a ser gerido relacionado as vagas

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

02/10/2025 - 8:27 h | Atualizada em 02/10/2025 - 10:00
Senador Jaques Wagner (PT-BA)
Senador Jaques Wagner (PT-BA) -

O senador Jaques Wagner (PT-BA) disse que o grupo político do qual ele faz parte tem um "dilema" a ser resolvido e que esse processo ocorrerá internamente. Porém, o petista chamou de "problema bom" a deliberação sobre quem devem ser os dois candidatos da Bahia ao Senado para as eleições de 2026.

Além do próprio Wagner, os outros dois postulantes são o ministro Casa Civil, Rui Costa, e o também senador Angelo Coronel (PSD). Rui, em diversas entrevistas, já declarou o desejo de concorrer à Câmara Alta. Da mesma forma o pessedista, o que acabou gerando um cenário de incerteza dentro do grupo governista.

Apesar deste cenário, o congressista afirmou não acreditar em ruptura dentro da base, ainda que, segundo ele, a oposição ao governo Jerônimo Rodrigues (PT) torça por isso.

"Temos um problema bom, com três bons candidatos para 2 vagas", afirmou Jaques Wagner à Piatã FM, nesta quinta-feira, 2.

Rui já queria ser senador há três anos, mas entendemos que era melhor ele ficar na cadeira de governador para essa transição com Jerônimo, uma missão desafiadora, já que ele não era reconhecido
Jaques Wagner - senador da República

Na oportunidade, ele reforçou a sólida relação entre o PT e PSD, destacando a necessidade de sentar e conversar, a partir do mês de dezembro, para chegar a um denominador comum. "Todo mundo cresce no nosso grupo. Vamos achar resolução dentro", afirmou.

Questionado se ele abriria mão da candidatura dele para alocar Rui Costa e Angelo Coronel, Jaques Wagner negou, pontuando que o muito tempo de relação entre as siglas vai acabar pesado na decisão.

"Não vou abrir mão da candidatura porque o grupo quer que eu seja candidato. Eu creio que não vai ter briga, temos muito tempo de relacionamento", finalizou o senador.

x