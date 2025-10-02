Alívio no bolso: baianos vibram aprovação do IR zerado até R$ 5 mil

Câmara aprovou projeto que isenta do IR - Foto: Kayo Magalhaes

Políticos baianos usaram as redes sociais para se manifestar após a Câmara dos Deputados aprovar, por unanimidade, na quarta-feira, 1º, o Projeto de Lei n.º 1.087/25, que concede isenção do Imposto de Renda (IR) para contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil.

O texto, aprovado por unanimidade, em regime de urgência, e agora segue para análise do Senado. Enviado pelo governo em março deste ano, o projeto estima uma repercussão financeira de R$ 25,8 bilhões por ano.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para compensar a medida, está prevista uma tributação maior para contribuintes com renda anual superior a R$ 600 mil. Segundo o Ministério da Fazenda, essa mudança atingirá apenas 0,13% dos contribuintes, que atualmente contribuem com uma média de 2,54% do total arrecadado pelo Imposto de Renda.

A proposta já havia recebido aval em julho deste ano em comissão especial da Câmara, que analisou o texto antes de levá-lo ao plenário.

Nas plataformas digitais, um dos que se manifestou foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Um dos ferrenhos defensores da medida, o titular da pasta afirmou que a decisão da Câmara "representa um passo importante na redução da desigualdade no Brasil".

"A Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, a proposta do governo Lula que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil. A medida garante que os super-ricos contribuam de forma justa e representa um passo importante na redução da desigualdade no Brasil", escreveu Rui Costa, no X.

Veja publicação

VITÓRIA DO POVO BRASILEIRO! 🇧🇷



A Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, a proposta do governo @LulaOficial que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil. A medida garante que os super-ricos contribuam de forma justa e representa um passo importante na redução… — Rui Costa (@costa_rui) October 2, 2025

O senador Jaques Wagner (PT-BA) pontuou, além da vitória do povo brasileiro, que o texto não deve ter dificuldades para passar na Câmara Alta. Ele lembrou que, no total, 20 milhões de pessoas que recebem até R$ 5 mil vão deixar de pagar Imposto de Renda e passarão a receber quase um salário a mais por ano.

"Justiça tributária, justiça social, menos desigualdade e mais dinheiro no bolso do trabalhador e da trabalhadora!", afirmou o congressista.

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA), líder da bancada baiana na Casa, disse em postagem que para a "vitória" ser completa, "temos que taxar os super-ricos".

A isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil é uma vitória do povo. Para ser completa, temos que taxar os super ricos. — Lídice da Mata (@lidicedamata) October 2, 2025

O também deputado federal Daniel Almeida (PCdoB-BA) afirmou que foi feita "Justiça tributária de verdadeira" com a aprovação da proposta na Câmara.

"Vitória na Câmara! Agora a proposta que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil segue para o Senado. Enquanto isso, os super-ricos — só 0,13% da população — passarão a pagar até 10% sobre seus rendimentos. Justiça tributária de verdade!", escreveu o deputado.