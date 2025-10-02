EDUCAÇÃO
Educação em foco: professores conquistam avanços em Salvador
Para Rui Oliveira, presidente da APLB, aprovação de acordo na CMS foi uma vitória da categoria
Por Yuri Abreu
O presidente da APLB Sindicato, Rui Oliveira, comemorou a aprovação, pela Câmara Municipal de Salvador (CMS), na quarta-feira, 1º, do acordo celebrado entre a Prefeitura da capital baiana e os professores municipais, que trata do Plano de Carreira do Magistério.
O projeto tem como objetivo principal garantir a execução do compromisso firmado com a categoria e, para isso, promove uma série de ajustes na legislação municipal da educação.
Leia Também:
As mudanças alcançam pontos centrais da carreira, como a estrutura do magistério, regras de gratificação e benefícios aos profissionais ativos e inativos, são eles:
- Gratificações e Cargos: O projeto contempla ajustes nos textos legais que regem diversas gratificações: de otimização, atividade sócio educativa, aprimoramento profissional e para o exercício dos cargos de diretor e vice-diretor.
- Conversão de Licença-prêmio: Prevê-se a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia (dinheiro) para a categoria, embora sua regulamentação futura dependa da disponibilidade orçamentária e financeira do Município.
- Abono para Contratados (REDA): É previsto um abono para os servidores contratados sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) que exerçam as funções temporárias de Professor e Coordenador Substitutos.
- Progressão Salarial e Vagas: Devido à ampliação da Rede de Educação e ao concurso público de 2019, alguns níveis do Quadro de Vagas do Magistério não possuem vagas disponíveis para progressão na carreira, que é baseada na titulação. A proposta visa a redistribuição das vagas existentes no Quadro de Vagas, por nível, mantendo o total inalterado.
Para Rui Oliveira, a decisão dos edis pode ser considerada uma vitória da categoria.
O governo aceitou e incorporou seis emendas. O fato de incorporar seis emendas prova de que o projeto de lei não estava em consonância com o acordo que eu assinei
"Então o governo teve que voltar atrás, reconhecer que não estava correto o projeto de lei e foi aperfeiçoado de forma por unanimidade por todos os vereadores. Então a luta vai continuar, nós temos compromisso com a categoria e vamos continuar lutando porque só conquista quem luta", completou o dirigente.
Mudanças e impacto para aposentados
A proposta aprovada na Câmara de Salvador também promove alterações relevantes no cálculo das gratificações do magistério.
No caso da gratificação, o benefício deixará de ter valor fixo e passará a ser calculado como um percentual do salário mensal. Esses percentuais, no entanto, foram reduzidos e variam conforme a função desempenhada pelo servidor.
Para aposentados e pensionistas com direito à paridade, a aplicação desse novo modelo não será possível, já que eles não estão em exercício efetivo. Se aplicado de forma integral, o cálculo poderia reduzir salários de parte dos inativos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes