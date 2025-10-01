Camaçari lança cursos profissionalizantes para estudantes da EJA

O evento, realizado na Cidade do Saber, apresentou à rede municipal a iniciativa “EPT-EJA em Camaçari - Foto: Patrick Abreu

A cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), viveu uma noite histórica nesta quarta-feira, 1º, com o lançamento oficial dos cursos profissionalizantes destinados aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O evento, realizado na Cidade do Saber, apresentou à rede municipal a iniciativa “EPT-EJA em Camaçari: aula inaugural dos cursos profissionalizantes SEDUC/SENAI”.

As aulas começaram no último dia 25 de setembro e marcaram a chegada da Educação Profissional e Tecnológica (EPT-EJA) ao município. Agora, o programa - resultado da parceria entre a Secretaria Municipal da Educação (Seduc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) - integra oficialmente a escolarização e a formação técnica dos jovens e adultos que retornaram os estudos, oferecendo novas oportunidades de trabalho, crescimento pessoal e realização de sonhos.

O evento reuniu gestores, professores, estudantes, representantes do SENAI, a exemplo de Evandro Mazo, diretor regional do Senai-Bahia, e Sérgio Martins, gerente do Senai-Camaçari, além de autoridades do município e comunidade escolar para apresentar os cursos ofertados, reforçar a importância da parceria e celebrar este novo momento para a Educação de Jovens e Adultos em Camaçari.

A abertura contou com apresentação cultural "Patativa do Assaré: voz do Nordeste". A apresentação contou com a participação dos estudantes da EJA da Escola Municipal Anísio Teixeira, Gerson Calhau; Yasmim Santos; Cristiane Batista; Jozete dos Santos; e Rejane Mari Rodrigues.

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), destacou a importância estratégica do projeto EJA Profissionalizante para o desenvolvimento econômico da cidade, que recebe novos e grandes investimentos, como a fábrica da BYD.

Segundo ele, o programa vai incentivar não só os alunos, mas também a sociedade como um todo, no sentido de que possa se qualificar melhor, se capacitar para aproveitar as oportunidades que estão chegando.

"Está aí se instalando já a BYD, diversas outras novas empresas, tecnologia moderna, empresas que vão fabricar equipamentos de energia eólica, de energia solar, empresas que vão produzir carros, vão fabricar carros e assim por diante. É de uma felicidade muito grande, eu fiquei muito honrado com esse programa que nós montamos aqui junto com o Senai, e nós vamos fazer isso com diversas outras instituições que têm esse gabarito de preparar a população, a sociedade para a vida e para o mercado do trabalho", disse o gestor.

Nós temos que preparar a cidade, tanto o setor empresarial da cidade, como também os trabalhadores da população de Camaçari. E a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, ela vem também com esse objetivo, de preparar o cidadão e a cidadã a se qualificar também profissionalmente, e ele sai daqui com dois certificados, entre eles um dos certificados do Senai, com a profissão e com nova oportunidade de vida para essas pessoas. Luiz Caetano - prefeito de Camaçari

O Secretário Municipal de Educação de Camaçari, Márcio Neves, celebrou a inédita iniciativa do governo municipal ao comentar sobre o lançamento do projeto EJA Pro na cidade. Ele atribuiu a iniciativa como um "presente" da gestão municipal à sociedade de Camaçari.

"Dia de celebrar. É um dos presentes que a nossa gestão tem dado à sociedade de Camaçari. Pela primeira vez, nós vamos ter, nos Anos Finais da EJA, um curso técnico profissionalizante. Os nossos estudantes irão sair com dois certificados agora, de uma instituição muito séria nessa parceria, que é o Senai, e dando a ele mais dignidade, mais oportunidade, levantando a autoestima, além de promovê-lo ao mercado de trabalho de uma forma mais técnica. É uma revolução para a educação de Camaçari esse movimento, essa parceria, fruto dessa determinação do prefeito Caetano de querer fazer com que a educação do noturno, dos jovens e adultos, fosse uma educação mais sustentável do ponto de vista da sua qualidade", disse o secretário.

Vamos atender mais de 1.100 estudantes da rede, fazendo com que eles possam estar mais qualificados do ponto de vista técnico Márcio Neves - secretário Municipal de Educação de Camaçari

Assessora técnica da Secretaria Municipal de Educação de Camaçari, Cláudia Opa detalhou o cuidado na elaboração da grade curricular do EJA Pro, ressaltando que a escolha dos cursos foi baseada na demanda direta dos estudantes.

"Primeiro que a escolha dos cursos foi feita a partir de uma escuta. Nós da SEDUC e do SENAI fomos às escolas, escutamos alunos em diversos momentos para chegar a esse número. Tem muitos cursos relacionados à parte técnica de manutenção, muitos cursos relacionados também à questão de fabricação de pães doces. E, assim, era uma realidade, uma demanda do nosso público. Então, foi feita uma escuta muito importante dos alunos e esses cursos que foram selecionados, representam efetivamente o desejo dos alunos", disse Cláudia.

A coordenadora da EJA, Andréa Santana, reforçou o papel da parceria com o SENAI como um divisor de águas na inclusão e no futuro profissional dos alunos. "A educação profissional tecnológica através do SENAI vai possibilitar a todos os estudantes da EJA estarem se capacitando para entrar no mercado de trabalho, tanto na empresa BYD como em qualquer outra empresa. Esse é o pontapé inicial de uma nova jornada de transformação social, tanto para o indivíduo como também para a sociedade de Camaçari."

O diretor da Escola Municipal Ilay Garcia Ellery, Itamar da Silva, enfatizou o impacto positivo do projeto e a atenção necessária para manter os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) motivados.

Segundo ele, o retorno para a escola é extremamente positivo e a ação mostra o cuidado queo município tem com a EJA. "Como eles já foram excluídos de tantas coisas, já tiveram tantos sonhos interrompidos e voltaram para a escola... O que é que a gente, quanto rede, enquanto gestão de escola, faz para manter vivo esse sonho, essa retomada dele dos estudos e essa oportunidade, claro, reforça esse sentimento de pertencimento de estarem na escola, de concluir o seu curso. Essa mobilização tem que ser diária para facilitar ainda mais a permanência desse jovem adulto nas escolas", pontuou.

A estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Rejane Mari Rodrigues, que se inscreveu no curso de técnica de informática na Escola Municipal Anísio Teixeira, expressou sua satisfação com a nova oportunidade: "Eu estou muito feliz, satisfeita, porque foi uma parceria muito importante. É uma oportunidade, uma porta que se abre para que a gente possa se profissionalizar e chegar lá fora e estar preparada para enfrentar o embate do mercado de trabalho".