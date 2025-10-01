Concurso Jovem Jornalista chega à reta final de inscrições

Edição deste ano propõe a reflexão sobre as mudanças climáticas - Foto: Arte: A TARDE Educação

Faltam apenas 10 dias para o término das inscrições do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. Estudantes e professores de escolas municipais ou estaduais de cidades parceiras do Programa, na Bahia, podem se inscrever gratuitamente pelo site: jovemjornalista.atarde.com.br.

Com o tema “SOS: se a terra gritasse, o que ela diria?”, os participantes podem usar a criatividade para produzir materiais textuais e audiovisuais sobre as mudanças climáticas e seus impactos.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O concurso é dividido em quatro categorias, de acordo com o nível de ensino, todas explorando o tema proposto:

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) - Tirinha, de três a seis quadrinhos;

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) - Videorreportagem, entre um e três minutos;

Ensino Médio - Artigo de Opinião, com 1.750 a 2.700 caracteres com espaços (25 a 30 linhas);

Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Crônica, com 1.750 a 2.700 caracteres com espaços (25 a 30 linhas).

Cada estudante poderá inscrever apenas um trabalho, em uma única categoria, sendo obrigatório o acompanhamento de um(a) professor(a) orientador(a), que também será premiado(a).

As produções serão avaliadas por uma comissão julgadora organizada pela coordenação do prêmio. Serão selecionados três trabalhos por categoria, com base nos critérios de originalidade, adequação ao tema, criatividade e o cumprimento das orientações estabelecidas em cada modalidade.

O concurso premiará as três melhores duplas (estudante e professor) de cada categoria - tirinha, videorreportagem, artigo de opinião e crônica - com notebooks, tablets e smartphones para os alunos, além de hospedagem em hotel para professores-orientadores.

O Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025 conta com o apoio da Autoridade Portuária Federal da Bahia (Codeba), Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran), da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e do SESI.