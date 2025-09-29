Menu
HOME > EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Estudante de Simões Filho disputa final de concurso literário em Salvador

Anathalia Kiara está entre os finalistas da 5ª Festa Literária Arte e Identidade

Redação

Por Redação

29/09/2025 - 15:05 h
Estudante Anathalia Kiara A. Quadros
Estudante Anathalia Kiara A. Quadros

A estudante da Escola Municipal Diácono Fernando Britto, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS), é finalista do Concurso Versos de Identidade Ano II, promovido pela 5ª Festa Literária Arte e Identidade.

Anathalia Kiara A. Quadros concorre com outros nove poetas de escolas públicas de Salvador e RMS. O resultado final será divulgado na sexta-feira, 3, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho.

"Estar entre os dez finalistas deste concurso já é uma conquista que me enche de alegria e gratidão. Eu nunca imaginei que meu poema poderia chegar tão longe e tocar outras pessoas. Acredito que a arte é uma forma de dar voz às nossas histórias, de celebrar nossas raízes e de transformar o que sentimos em palavras que unem e inspiram", declarou a estudante Anathalia.

Entre as escolas representantes disputando o pódio na premiação estão:

  • Centro de Educação Profissional em Gestão Severino Vieira;
  • Colégio Estadual Nelson Mandela;
  • Colégio Estadual Desembargador Júlio Virgílio de Sant’Anna;
  • Colégio Estadual Teodoro Sampaio;
  • Colégio Estadual Desembargador Pedro Ribeiro;
  • Colégio Estadual do Stiep Carlos Marighella;
  • Escola Municipal Pedro Paranhos;
  • Escola Municipal Conselheiro Luiz Viana;
  • Colégio Estadual Cidade de Candeias.

Os estudantes classificados nos 1º, 2º e 3º lugares serão premiados com troféu, valor em dinheiro e três livros da literatura negra infantojuvenil.

Os poemas concorrentes abordam o tema desta edição “Resistir é Festejar”, com versos que celebram a ancestralidade, a alegria e a potência da juventude negra e indígena como ato político, cultural e transformador.

