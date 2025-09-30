Saiba como se preparar para a prova de Espanhol

Professora Marisa Faustino e a estudante Renata Serra - Foto: Kelvin Klay/Ag. A TARDE

Entre as línguas estrangeiras do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 - uma das principais avaliações educacionais do Brasil - a prova de Espanhol chama atenção por exigir não apenas habilidades de compreensão, mas também de interpretação e análise de textos.

No quadro ‘Dicas do Enem 2025’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, desta terça-feira, 30, a professora Marisa Faustino e a estudante Renata Serra, do Centro Educacional Carneiro Ribeiro - também conhecida como Escola Parque -, em Salvador, esclareceram algumas dúvidas sobre o componente.

No vídeo, disponível no canal A TARDE Play no YouTube, a professora e a aluna iniciam com uma conversação em espanhol, na qual se apresentam. A docente explica que apelido é o nome de família, o que aqui no Brasil conhecemos como sobrenome. Enquanto também acontece o contrário.

“Essas palavrinhas são chamadas de falsos cognatos, heterosemánticos ou falsos amigos. Graficamente elas se parecem, inclusive, algumas são iguais ao português, mas, o significado é diferente”, explicou a professora.

E esses assuntos caem no Enem?

Segundo a professora, sim. Esses temas costumam aparecer na prova como uma verdadeira “pegadinha”. Por isso, recomenda-se estudar em sites que disponibilizam listas de falsos cognatos.

Além disso, a docente destacou que a prova de Espanhol é, basicamente, de interpretação de texto. Por isso, é fundamental que o estudante esteja atualizado com gêneros diversos, como textos jornalísticos, reportagens, poesias, contos, ensaios, charges e tirinhas da Mafalda, que são atemporais.

“Ver vídeos, séries, músicas são excelentes meios de adquirir vocabulário, de ter mais vocabulário e estruturas gramaticais também, o que vai ajudar na interpretação do texto”, afirmou a professora.

Enem 2025

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Entretanto, em virtude da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o exame ocorrerá em 30 de novembro e 7 de dezembro, nas cidades de Belém.

Nos dias das provas, os participantes devem levar um documento oficial com foto, cartão de confirmação e a caneta preta esferográfica.

Sobre o Dicas do Enem 2025

O 'Dicas do Enem 2025' é uma iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, com o objetivo de orientar e apoiar estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os vídeos serão publicados semanalmente, sempre às terças-feiras, no canal A TARDE Play, no YouTube, e no perfil @atardeeducacao no Instagram.

Nesta edição, além dos conteúdos audiovisuais, os participantes terão acesso a materiais complementares gratuitos, disponibilizados por meio do canal oficial no WhatsApp. O acesso pode ser feito no link: https://whatsapp.com/channel/0029VbBILrsGJP8EIdizRf1o.