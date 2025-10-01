OPORTUNIDADE
Partiu Estágio abre mais de 4 mil vagas para universitários
Programa contempla 100 cursos e prioriza estudantes da rede pública
Por Redação
Estudantes universitários que buscam experiência profissional em órgãos do Poder Executivo Estadual da Bahia podem se inscrever no Programa Partiu Estágio a partir desta quinta-feira, 2, no site: ba.gov.br. O edital completo está disponível no portal da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb).
Leia Também:
Ao todo, serão 4.728 vagas para alunos de 100 cursos de graduação, que atuarão em unidades vinculadas a 54 órgãos estaduais, presentes em 385 municípios baianos.
Entre as oportunidades, 1.347 são para Salvador e 3.381 para o interior e região metropolitana. Feira de Santana e Vitória do Conquista são os municípios que irão receber mais estagiários, com a criação, respectivamente, de 132 e 80 vagas.
As áreas com mais chances são Letras (767 vagas), Matemática (638) e Administração (508). Já os órgãos que mais recebem estagiários são as secretarias de Educação (3.456 vagas) e Saúde (277), além da Procuradoria Geral do Estado - PGE (106).
O Partiu Estágio oferece bolsa de R$ 607,00, além de auxílio-transporte. A carga horária é de 20 horas semanais (quatro horas por dia), com duração máxima de um ano - prorrogável apenas para pessoas com deficiência.
Quem pode se inscrever
Para se candidatar, é necessário:
- Residir na Bahia;
- Estar matriculado de forma regular em um curso de graduação presencial, semipresencial ou EAD, com sede ou pólo no Estado;
- Ter idade mínima de 16 anos;
- Já ter concluído 50% do curso.
O programa concede prioridade a candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Também são prioritários universitários que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou aqueles que estudaram com bolsa integral na rede privada.
Além disso, o Partiu Estágio prevê 10% das vagas reservadas para alunos com deficiência, conforme estabelece a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes