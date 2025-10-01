Partiu Estágio abre mais de 4 mil vagas para universitários

Bahia abre mais de 4 mil vagas de estágio para universitários - Foto: Amanda Ercília/GOVBA

Estudantes universitários que buscam experiência profissional em órgãos do Poder Executivo Estadual da Bahia podem se inscrever no Programa Partiu Estágio a partir desta quinta-feira, 2, no site: ba.gov.br. O edital completo está disponível no portal da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb).

Ao todo, serão 4.728 vagas para alunos de 100 cursos de graduação, que atuarão em unidades vinculadas a 54 órgãos estaduais, presentes em 385 municípios baianos.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre as oportunidades, 1.347 são para Salvador e 3.381 para o interior e região metropolitana. Feira de Santana e Vitória do Conquista são os municípios que irão receber mais estagiários, com a criação, respectivamente, de 132 e 80 vagas.

As áreas com mais chances são Letras (767 vagas), Matemática (638) e Administração (508). Já os órgãos que mais recebem estagiários são as secretarias de Educação (3.456 vagas) e Saúde (277), além da Procuradoria Geral do Estado - PGE (106).

O Partiu Estágio oferece bolsa de R$ 607,00, além de auxílio-transporte. A carga horária é de 20 horas semanais (quatro horas por dia), com duração máxima de um ano - prorrogável apenas para pessoas com deficiência.

Quem pode se inscrever

Para se candidatar, é necessário:

Residir na Bahia;

Estar matriculado de forma regular em um curso de graduação presencial, semipresencial ou EAD, com sede ou pólo no Estado;

Ter idade mínima de 16 anos;

Já ter concluído 50% do curso.

O programa concede prioridade a candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Também são prioritários universitários que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou aqueles que estudaram com bolsa integral na rede privada.

Além disso, o Partiu Estágio prevê 10% das vagas reservadas para alunos com deficiência, conforme estabelece a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.