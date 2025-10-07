Lula: "Não vou implorar para nenhum partido estar comigo"

A proposta, uma das principais promessas de campanha de Lula, recebeu aprovação unânime na Câmara dos Deputados - Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) afirmou, nesta segunda-feira, 6, que não vai “implorar” pelo apoio de nenhum partido na corrida pela reeleição em 2026.

"Quando chegar a época das eleições, cada um vai para o canto que quiser. Eu não vou implorar para nenhum partido estar comigo. Vai estar comigo quem quiser estar comigo", disse Lula em entrevista a TV Mirante, afiliada da Rede Globo no Maranhão.

A declaração ocorre em meio à saída de partidos como União Brasil e PP (Progressistas) do governo, movimento que, segundo Lula, reflete disputas políticas e ressentimentos internos.

No início do mês passado, as duas siglas, que formaram uma federação mirando as eleições de 2026, deram um prazo de 30 dias para que ministros filiados deixassem o governo. Apesar do ultimato, os ministros do Esporte, André Fufuca (PP), e do Turismo, Celso Sabino (União), decidiram permanecer na gestão petista, mesmo diante da possibilidade de retaliações.

“Quando as coisas estão dando certo, por que mexer? Por que essa pequenez de achar que atrapalhar um ministro que está fazendo um bom trabalho, deixá-lo de ser ministro? Por quê? Por raiva, inveja, disputa política?”, afirmou Lula.

Lula também elogiou a postura dos dois ministros e classificou a decisão da federação União-PP como um “erro” e uma “bobagem”.