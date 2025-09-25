Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Ministros do União Brasil e PP aguardam Lula para definir futuro

Celso Sabino e André Fufuca manifestaram interesse em permanecer no governo, mas decisão final dependerá de conversas após volta do presidente

Redação

Por Redação

25/09/2025 - 8:23 h
Ministros Celso Sabino (Turismo) e André Fufuca (Esporte)
Ministros Celso Sabino (Turismo) e André Fufuca (Esporte) -

Os ministros Celso Sabino (Turismo), do União Brasil, e André Fufuca (Esportes), do PP, manifestaram interesse em permanecer no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), embora ainda mantenham o futuro indefinido. A decisão final sobre suas permanências deve ser tomada após o retorno do presidente a Brasília, nesta quinta-feira, 25.

A situação dos dois ministros vêm à tona depois que União Brasil e PP anunciaram formalmente a saída da federação do governo Lula, movimento que, em tese, exigiria a saída desses representantes da administração petista.

Porém, os dois planejam realizar entregas nas pastas e vislumbram o apoio de Lula para costuras políticas nas eleições de 2026.

Segundo apuração da CNN, algumas alternativas estão sendo debatidas, como se licenciarem dos partidos para seguir à frente dos ministérios até o prazo de desincompatibilização, em abril de 2026. Poderiam também ser considerados como da “cota pessoal” do presidente Lula, e não dos partidos.

Caso não consigam permanecer no governo, uma possibilidade em análise é indicar aliados para garantir continuidade e manter influência.

André Fufuca celso sabino governo Lula pp União Brasil

x