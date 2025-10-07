SALVADOR
Motorista que atropelou PRF na Pituba é ouvido e liberado
Marta treinava para uma corrida na Avenida Paulo VI, na madrugada de segunda-feira, 6
Por Leilane Teixeira
O motorista que atropelou a policial rodoviária federal aposentada Marta Maria dos Santos, de 60 anos, no bairro da Pituba, em Salvador, se apresentou à polícia nesta terça-feira, 7, um dia após o acidente. Ele foi ouvido e liberado em seguida.
A mãe do suspeito também prestou depoimento e afirmou que o filho usou o automóvel sem autorização. Ambos foram liberados após serem ouvidos.
Marta treinava para uma corrida na Avenida Paulo VI, na madrugada de segunda-feira, 6, quando foi atingida por um carro e ficou gravemente ferida. Ela permanece internada no Hospital Geral do Estado (HGE).
Quem é o motorista?
O motorista é João Victor Santos, de 20 anos, que dirigia o veículo da mãe no momento do atropelamento. De acordo com apurações do Portal A TARDE, o motorista teria solicitado a outra pessoa que modificasse o estado do veículo após o atropelamento, em uma tentativa de dificultar a identificação e as investigações. O carro foi apreendido para perícia.
O caso continua sendo investigado pela Delegacia da Pituba, e o jovem responderá em liberdade.
Câmeras flagram o momento
Imagens de câmeras de segurança registraram o atropelamento. O vídeo mostra o carro trafegando na contramão e o motorista fugindo sem prestar socorro
Quem é Marta?
- Marta Maria foi a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais da Bahia (SINPRF-BA).
- Atleta experiente, ela se preparava para participar de uma corrida em Santa Catarina e está inscrita na tradicional Corrida de São Silvestre, em São Paulo, no fim do ano.
- Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Marta também atua em projetos de ajuda humanitária, defendendo causas ligadas à dignidade humana, igualdade e justiça social.
