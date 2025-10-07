Menu
HOME > POLÍCIA
SALVADOR

Motorista que atropelou PRF na Pituba é ouvido e liberado

Marta treinava para uma corrida na Avenida Paulo VI, na madrugada de segunda-feira, 6

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

07/10/2025 - 22:41 h
Atleta experiente, ela se preparava para participar de uma corrida em Santa Catarina
-

O motorista que atropelou a policial rodoviária federal aposentada Marta Maria dos Santos, de 60 anos, no bairro da Pituba, em Salvador, se apresentou à polícia nesta terça-feira, 7, um dia após o acidente. Ele foi ouvido e liberado em seguida.

A mãe do suspeito também prestou depoimento e afirmou que o filho usou o automóvel sem autorização. Ambos foram liberados após serem ouvidos.

Marta treinava para uma corrida na Avenida Paulo VI, na madrugada de segunda-feira, 6, quando foi atingida por um carro e ficou gravemente ferida. Ela permanece internada no Hospital Geral do Estado (HGE).

Quem é o motorista?

O motorista é João Victor Santos, de 20 anos, que dirigia o veículo da mãe no momento do atropelamento. De acordo com apurações do Portal A TARDE, o motorista teria solicitado a outra pessoa que modificasse o estado do veículo após o atropelamento, em uma tentativa de dificultar a identificação e as investigações. O carro foi apreendido para perícia.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia da Pituba, e o jovem responderá em liberdade.

Câmeras flagram o momento

Imagens de câmeras de segurança registraram o atropelamento. O vídeo mostra o carro trafegando na contramão e o motorista fugindo sem prestar socorro

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Quem é Marta?

  • Marta Maria foi a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais da Bahia (SINPRF-BA).
  • Atleta experiente, ela se preparava para participar de uma corrida em Santa Catarina e está inscrita na tradicional Corrida de São Silvestre, em São Paulo, no fim do ano.
  • Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Marta também atua em projetos de ajuda humanitária, defendendo causas ligadas à dignidade humana, igualdade e justiça social.

acidente atropelamento investigação João Victor Santos Marta Maria dos Santos pituba polícia rodoviária federal prf Salvador Trânsito

