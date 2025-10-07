Motorista que atropelou PRF na Pituba é ouvido e liberado

Atleta experiente, ela se preparava para participar de uma corrida em Santa Catarina - Foto: Reprodução

O motorista que atropelou a policial rodoviária federal aposentada Marta Maria dos Santos, de 60 anos, no bairro da Pituba, em Salvador, se apresentou à polícia nesta terça-feira, 7, um dia após o acidente. Ele foi ouvido e liberado em seguida.

A mãe do suspeito também prestou depoimento e afirmou que o filho usou o automóvel sem autorização. Ambos foram liberados após serem ouvidos.



Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Marta treinava para uma corrida na Avenida Paulo VI, na madrugada de segunda-feira, 6, quando foi atingida por um carro e ficou gravemente ferida. Ela permanece internada no Hospital Geral do Estado (HGE).

Quem é o motorista?

O motorista é João Victor Santos, de 20 anos, que dirigia o veículo da mãe no momento do atropelamento. De acordo com apurações do Portal A TARDE, o motorista teria solicitado a outra pessoa que modificasse o estado do veículo após o atropelamento, em uma tentativa de dificultar a identificação e as investigações. O carro foi apreendido para perícia.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia da Pituba, e o jovem responderá em liberdade.

Câmeras flagram o momento

Imagens de câmeras de segurança registraram o atropelamento. O vídeo mostra o carro trafegando na contramão e o motorista fugindo sem prestar socorro

Quem é Marta?