Empresário é executado a tiros dentro da própria pizzaria na Bahia
Câmeras de segurança registraram o momento do crime
Por Redação | Portal Massa!
Um homem foi executado a tiros dentro da própria pizzaria, na noite de sábado, 19, em Canavieiras, no extremo sul da Bahia. A vítima foi identificada como Carlos André da Silva Júnior.
Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que o suspeito conversava com Carlos André no balcão, quando sacou uma arma e atirou diversas vezes contra o empresário, provocando pânico entre clientes e funcionários. Após os disparos, o autor fugiu do local, segundo informações da TV Santa Cruz.
Carlos André chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi atingido por um tiro na cabeça e dois no tórax, morrendo a caminho da unidade de saúde.
A Polícia Civil investiga o caso e, até o momento, não divulgou informações sobre a motivação do crime ou a identidade do atirador. De acordo com as primeiras apurações, a vítima não tinha antecedentes criminais nem envolvimento com atividades ilícitas.
