Carros se envolvem em engavetamento na Paralela; imagem impressiona

Acidente ocorreu na madrugada deste domingo, 19 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou duas pessoas feridas na madrugada deste domingo, 19, na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), mais conhecida como Avenida Paralela, sentido Lauro de Freitas.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta de 00h33, nas proximidades do antigo Hipermercado Extra, atual Assaí Atacadista e mobilizou equipes no local.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Um vídeo registrado por um motorista que passava pelo local mostra os veículos na pista, com partes danificadas e marcas evidentes do impacto das colisões. Não há informações sobre o estado de saúde das vitimas.

Veja vídeo: