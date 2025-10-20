Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Carros se envolvem em engavetamento na Paralela; imagem impressiona

Acidente no sentido Lauro de Freitas entre 4 veículos deixou 2 feridos; veja vídeo

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/10/2025 - 7:50 h
Acidente ocorreu na madrugada deste domingo, 19
Acidente ocorreu na madrugada deste domingo, 19

Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou duas pessoas feridas na madrugada deste domingo, 19, na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), mais conhecida como Avenida Paralela, sentido Lauro de Freitas.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta de 00h33, nas proximidades do antigo Hipermercado Extra, atual Assaí Atacadista e mobilizou equipes no local.

Leia Também:

Caminhão tombado deixa trânsito travado na BR-324 sentido Salvador
BMW bate em poste e interdita via em bairro nobre de Salvador
Jerônimo entrega área em Salvador após investimento de quase R$ 4 mi

Um vídeo registrado por um motorista que passava pelo local mostra os veículos na pista, com partes danificadas e marcas evidentes do impacto das colisões. Não há informações sobre o estado de saúde das vitimas.

Veja vídeo:

x