Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

BMW bate em poste e interdita via em bairro nobre de Salvador

Caso aconteceu em bairro de classe alta da capital baiana, na manhã de hoje

Redação

Por Redação

19/10/2025 - 17:27 h
Local onde aconteceu o acidente envolvendo BMW na manhã deste domingo, 19
Local onde aconteceu o acidente envolvendo BMW na manhã deste domingo, 19 -

Uma BMW se envolveu em um acidente, na manhã deste domingo, 19, em Salvador, e acabou interditando a passagem na Rua Waldemar Falcão, no Horto Florestal, região nobre da capital baiana, próximo ao cruzamento com a Rua Gonçalo Porto de Souza.

A via precisou ser interditada após o veículo ter se chocado com um poste e, posteriormente, ser removido da pista. Equipes da Coelba foram deslocadas até a região para a realizar a troca do equipamento.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estiveram na Rua Waldemar Falcão para ordenar o tráfego até a normalização da situação. Não há informações sobre o que causou o acidente, assim como registro de feridos.

Leia Também:

Jerônimo entrega área em Salvador após investimento de quase R$ 4 mi
Vídeo: grupo furta corrente de turista em bairro boêmio de Salvador
Vídeo: suspeito invade casa e faz família refém em Salvador

O Portal A Tarde entrou em contato com as assessorias de comunicação da autarquia municipal de trânsito e da Coelba para mais detalhes sobre o acidente, mas não obteve sucesso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Bmw Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Local onde aconteceu o acidente envolvendo BMW na manhã deste domingo, 19
Play

“Prédio QR Code” de Salvador chama atenção com fachada inspirada em tecidos africanos

Local onde aconteceu o acidente envolvendo BMW na manhã deste domingo, 19
Play

Vídeo: casal é flagrado em ato de amor intenso no Imbuí, em Salvador

Local onde aconteceu o acidente envolvendo BMW na manhã deste domingo, 19
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Local onde aconteceu o acidente envolvendo BMW na manhã deste domingo, 19
Play

Destelhamentos e quedas de árvore marcam o 3º dia de chuva em Salvador

x