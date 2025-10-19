BMW bate em poste e interdita via em bairro nobre de Salvador

Local onde aconteceu o acidente envolvendo BMW na manhã deste domingo, 19 - Foto: Reprodução/Google Street View

Uma BMW se envolveu em um acidente, na manhã deste domingo, 19, em Salvador, e acabou interditando a passagem na Rua Waldemar Falcão, no Horto Florestal, região nobre da capital baiana, próximo ao cruzamento com a Rua Gonçalo Porto de Souza.

A via precisou ser interditada após o veículo ter se chocado com um poste e, posteriormente, ser removido da pista. Equipes da Coelba foram deslocadas até a região para a realizar a troca do equipamento.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estiveram na Rua Waldemar Falcão para ordenar o tráfego até a normalização da situação. Não há informações sobre o que causou o acidente, assim como registro de feridos.

O Portal A Tarde entrou em contato com as assessorias de comunicação da autarquia municipal de trânsito e da Coelba para mais detalhes sobre o acidente, mas não obteve sucesso.