SALVADOR
BMW bate em poste e interdita via em bairro nobre de Salvador
Caso aconteceu em bairro de classe alta da capital baiana, na manhã de hoje
Por Redação
Uma BMW se envolveu em um acidente, na manhã deste domingo, 19, em Salvador, e acabou interditando a passagem na Rua Waldemar Falcão, no Horto Florestal, região nobre da capital baiana, próximo ao cruzamento com a Rua Gonçalo Porto de Souza.
A via precisou ser interditada após o veículo ter se chocado com um poste e, posteriormente, ser removido da pista. Equipes da Coelba foram deslocadas até a região para a realizar a troca do equipamento.
Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estiveram na Rua Waldemar Falcão para ordenar o tráfego até a normalização da situação. Não há informações sobre o que causou o acidente, assim como registro de feridos.
Leia Também:
O Portal A Tarde entrou em contato com as assessorias de comunicação da autarquia municipal de trânsito e da Coelba para mais detalhes sobre o acidente, mas não obteve sucesso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes