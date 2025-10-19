Jerônimo entrega área em Salvador após investimento de quase R$ 4 mi

Jerônimo Rodrigues entregou obras na região do Bonfim neste domingo, 19 - Foto: Thuane Maria/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), entregou, neste domingo, 19, uma obra de contenção de encostas aliada a uma requalificação de área na região do Bonfim, em Salvador. O investimento total foi de R$ 3,8 milhões e deve beneficiar cerca de 1,1 mil pessoas que moram na comunidade Mirante do Bonfim.

Segundo a gestão estadual, as intervenções incluíram ampla requalificação urbanística, com a implantação de um novo campo de futebol society, a requalificação de escadarias, a criação de espaços de lazer e convivência e a construção de um mirante.

O ato também marcou a conclusão da escadaria que vai ligar as Avenida Boa Sorte e Constelação, além da urbanização das áreas livres das Ruas Novo Mirante e Mirante do Bonfim, com novas praças e equipamentos urbanos, somando R$ 1,4 milhões em investimentos.

“Aqui antes era uma área de palafita, que se juntava ao esgoto da parte de cima do mirante. Realizamos um serviço de saneamento e esgotamento sanitário com a Embasa, a contenção das encostas e uma área de lazer para a comunidade. É um domingo de celebração da mudança de vida das pessoas que moram nessa região”, afirmou o governador durante a entrega da obra.

Presidente da Conder relembra outras intervenções nos governos Wagner e Rui

Durante a entrega, o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), José Trindade, lembrou que outras intervenções foram realizadas pelo Governo do Estado na região, nas gestões dos ex-governadores Jaques Wagner e Rui Costa.

Como exemplo, ele citou a implantação da pista de borda, ligando a Pedra Furada ao Porto da Lenha. "Transformamos a vida das pessoas que moram nessa região da Cidade Baixa. Além de contenções de encosta, melhoramos a mobilidade com a pista de borda e entregamos 144 unidades habitacionais no Bonfim, garantindo moradia digna a mais de 600 pessoas", afirmou.

Trabalho contínuo

De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), desde 2014, o Governo do Estado entregou 129 contenções de encostas em Salvador — 31 nos últimos dois anos, somando R$ 55 milhões em investimentos.

Trindade ressaltou que, de acordo com o Novo PAC, do governo federal, a Bahia tem pela frente mais 97 novas contenções em Salvador e no interior do estado a serem realizadas, totalizando mais de R$ 325 milhões em investimento.