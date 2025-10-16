Secretária de Jerônimo pode ser homenageada com a Comenda 2 de Julho

Roberta Santana, secretária de Saúde do Estado da Bahia - Foto: Divulgação

A secretária de Saúde, Roberta Santana, pode ser agraciada com a Comenda 2 de Julho, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O deputado Marcinho Oliveira (PRD) apresentou um projeto de resolução para homenagear a chefe da pasta, “em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Bahia” como servidora pública e atual titular da Sesab.

O parlamentar destacou que Roberta teve papel decisivo no enfrentamento da pandemia de Covid-19, à frente da diretoria-geral da Sesab, reorganizando a rede de assistência à saúde e reforçando a estrutura das unidades hospitalares para garantir atendimento à população.

A secretária também integrou o Grupo de Trabalho de Transição Governamental no final de 2022, “exercendo papel importante” na elaboração da proposta de reforma administrativa do Estado, aprovada posteriormente pela ALBA.

O deputado ressaltou ainda que, sob a liderança de Roberta Santana, foi anunciada a construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em diversos municípios baianos, no âmbito do Programa Mais Atenção Primária, “que representou um vultoso investimento de milhões de reais”. E concluiu: “Como se observa, a atuação da homenageada é marcada por dedicação, resultados e amor a todo o povo da Bahia”.

Natural de Feira de Santana, Roberta Santana é graduada em Administração pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e mestre em Administração Estratégica pela Universidade Salvador (Unifacs). Também é especialista em Administração Pública, com ênfase em Planejamento e Gestão Estratégica. Desde 2007, ocupa funções estratégicas de gestão no governo do Estado e, em janeiro de 2023, assumiu a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab).

Como servidora pública estadual, exerceu os cargos de assessora de planejamento e gestão na Embasa e na Companhia de Engenharia Ambiental da Bahia (Cerb); diretora-geral da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur); coordenadora da presidência da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder); diretora-geral da Secretaria da Educação (SEC); e, posteriormente, diretora-geral da Sesab, função que antecedeu sua nomeação como chefe de gabinete da pasta, em 2021.