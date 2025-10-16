INDICAÇÃO
Lula escolhe indicado para vaga no STF; veja o nome
Expectativa é que o presidente faço o anúncio nas próximas horas
Por Redação
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já escolheu seu indicado para ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o petista vai indicar o atual ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias.
A expectativa é que Lula anuncie oficialmente a indicação de Messias nas próximas horas. O ministro, então, passará por sabatina no Senado, que decidirá se aprova ou não o nome dele para a Corte.
A indicação de Messias era apoiada sobretudo por lideranças do PT. Dos candidatos à vaga de Barroso no Supremo, o atual ministro da AGU era considerado o que Lula tinha mais proximidade.
Aposentadoria de Barroso
O governo Lula (PT) oficializou nesta quarta-feira, 15, a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, ex-presidente do STF, por meio do Diário Oficial da União (DOU).
A saída do magistrado da Corte só começa a ser contada a partir do próximo sábado, 18, segundo consta no documento. Barroso anunciou sua saída na quinta-feira passada, 9, durante sessão plenária marcada por emoção.
A decisão de Barroso em deixar a Suprema Corte ocorreu um mês após ele deixar a presidência do Judiciário. O ministro deixou a cadeira no dia 29 de setembro.
Barroso, atualmente com 67 anos, opta por deixar o STF por vontade própria, já que a aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos.
