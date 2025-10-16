Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INDICAÇÃO

Lula escolhe indicado para vaga no STF; veja o nome

Expectativa é que o presidente faço o anúncio nas próximas horas

Redação

Por Redação

16/10/2025 - 18:04 h | Atualizada em 17/10/2025 - 9:19
Messias deve ser indicado por Lula ao STF.
Messias deve ser indicado por Lula ao STF. -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já escolheu seu indicado para ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o petista vai indicar o atual ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias.

A expectativa é que Lula anuncie oficialmente a indicação de Messias nas próximas horas. O ministro, então, passará por sabatina no Senado, que decidirá se aprova ou não o nome dele para a Corte.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Cotado para o STF, Pacheco diz que decisão cabe a Lula
Lula se reúne com ministros do STF após aposentadoria de Barroso
Barroso é o 7° ministro a deixar o STF antes da idade; veja lista

A indicação de Messias era apoiada sobretudo por lideranças do PT. Dos candidatos à vaga de Barroso no Supremo, o atual ministro da AGU era considerado o que Lula tinha mais proximidade.

Aposentadoria de Barroso

O governo Lula (PT) oficializou nesta quarta-feira, 15, a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, ex-presidente do STF, por meio do Diário Oficial da União (DOU).

A saída do magistrado da Corte só começa a ser contada a partir do próximo sábado, 18, segundo consta no documento. Barroso anunciou sua saída na quinta-feira passada, 9, durante sessão plenária marcada por emoção.

A decisão de Barroso em deixar a Suprema Corte ocorreu um mês após ele deixar a presidência do Judiciário. O ministro deixou a cadeira no dia 29 de setembro.

Barroso, atualmente com 67 anos, opta por deixar o STF por vontade própria, já que a aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jorge Messias Luís Roberto Barroso Lula supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Messias deve ser indicado por Lula ao STF.
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Messias deve ser indicado por Lula ao STF.
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Messias deve ser indicado por Lula ao STF.
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Messias deve ser indicado por Lula ao STF.
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x