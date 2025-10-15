DE SAÍDA
Lula assina decreto e oficializa aposentadoria de Barroso do STF
Medida abre caminhos para nova nomeação na Corte
Por Gabriela Araújo
O governo Lula (PT) oficializou nesta quarta-feira, 15, a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Diário Oficial da União (DOU).
A saída do magistrado da Corte só começa a ser contada a partir do próximo sábado, 18, segundo consta no documento. Barroso anunciou sua saída na quinta-feira passada, 9, durante sessão plenária marcada por emoção.
A decisão de Barroso em deixar a Suprema Corte ocorreu um mês após ele deixar a presidência do Judiciário. O ministro deixou a cadeira no dia 29 de setembro.
Barroso, atualmente com 67 anos, opta por deixar o STF por vontade própria, já que a aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos.
Leia Também:
Embora fosse um desejo antigo do ministro deixar a Corte ao encerrar sua presidência, pessoas próximas afirmam que essa decisão ganhou força diante da crescente tensão entre Brasil e Estados Unidos.
Indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2013, Barroso ocupou a cadeira de ministro do STF por 12 anos e 3 meses.
Cotados para assumir a vaga de Barroso
- Advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias;
- Senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG);
- Ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.
